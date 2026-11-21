В субботу, 21 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником.

Глава региона подчеркнул: налоговая служба во все времена являлась надежной опорой для государства.

"И сегодня вы продолжаете ежедневно трудиться ради сохранения социально-экономической стабильности России и нашей области. В непростых условиях внешнего давления обеспечиваете устойчивость региональных финансов, администрируя почти 89% доходов консолидированного бюджета. Благодаря вашей работе за 10 месяцев 2026 года из Самарской области в бюджетную систему Российской Федерации поступило более 1,2 триллиона рублей", - сказал он.

Вячеслав Федорищев добавил, что точность, ответственность и профессионализм сотрудников отрасли способствуют исполнению социальных обязательств, развитию инфраструктуры в регионе, укреплению уверенности его жителей в завтрашнем дне.

"Благодарен вам за продуктивную совместную работу, в том числе в рамках межведомственной комиссии по мобилизации доходов. Наши усилия по снижению задолженности и новые механизмы, которые вы внедряете, показывают ощутимую эффективность: количество должников — физических лиц сократилось более чем на 50 тысяч человек, задолженность снижена на 52%. Эти средства возвращаются в бюджет и работают на территории", - отметил губернатор.

Он также констатировал важность того, что налоговая служба постоянно развивается и совершенствуется, использует новые подходы в работе.

"В этом году в рамках поручения президента о повышении капитализации территорий вы совместно с коллегами из правительства провели серию выездных заседаний оперативного штаба. Такой формат принципиально важен: он позволяет не ограничиваться кабинетными обсуждениями, а видеть каждую территорию, её резервы и точки роста, улучшать налоговую отдачу земельно-имущественного комплекса.

Уверен, что, продолжая объединять усилия, укрепляя наше взаимодействие, мы справимся с задачами, которые ставит перед нами время, обеспечим условия для стабильного развития Самарской области и всей нашей страны. Выражаю искреннюю благодарность каждому, кто сегодня работает ради этой цели, а также ветеранам службы, которые внесли значимый вклад в формирование эффективной налоговой системы! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, энергии и сил для плодотворной работы!" - заключил Вячеслав Федорищев.