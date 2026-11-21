Ремонт — это всегда ответственный шаг, будь то замена смесителя или капитальная отделка квартиры. Итоговый результат напрямую зависит от того, кому вы доверите работу. Сегодня найти специалиста можно за пару кликов на онлайн-платформах, но как отличить профессионала от дилетанта еще до начала работ? Специалисты Авито Услуг советуют, на что смотреть в профиле, как читать отзывы и какие документы нужно проверить перед подписанием договора.

Мастер на все руки или мастер на словах: как отличить одного от другого

Ремонт может ограничиться заменой напольного покрытия или укладкой плитки в ванной, а может вырасти в большой проект с дизайном, полной отделкой и заменой коммуникаций. В любом случае результат во многом зависит от выбора мастера.

Онлайн-платформы, такие как Авито Услуги, упрощают поиск, так как в одном месте можно сравнить большое количество предложений от частных специалистов и строительных бригад. Но как по объявлению и первому разговору понять, кому можно доверить работу? На этот вопрос отвечают Сергей Давиденко, мастер-универсал компании "Добротный ремонт" и эксперт Авито Услуг, Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления "Ремонт и строительство" на Авито Услугах, и Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности в Авито.

Чего вы ждете от ремонта: объем, сроки и бюджет

Прежде чем искать мастера, стоит разобраться, какой именно объем работ предстоит выполнить. Например, вам нужен специалист для разовой задачи (заменить смеситель, поклеить обои) или вы планируете комплексный ремонт. От этого зависит, кого искать: мастера-универсала, нескольких специалистов узкого профиля или, возможно, целую бригаду.

"Оцените текущее состояние объекта, чтобы понять объем работ. В случае если дом с новыми коммуникациями (например, новостройка или здание 2000-х годов), то из работ чаще всего можно исключить демонтаж старых покрытий и проверку основания. Если же дом старый — "сталинка", "хрущевка" или "брежневка", вероятно, придется планировать капитальные работы", — комментирует Сергей Давиденко, мастер-универсал и эксперт Авито Услуг.

Оцените сроки, в которые вы хотите завершить работы, и то, что хотите увидеть в финале, чтобы понять будущие финансовые вложения в ремонт. При планировании бюджета учитывайте сумму не только на услуги мастера, но и на материалы. Помните, что траты не должны бить по семейному бюджету. Лучше, чтобы на ремонтные работы уходило не более 30% дохода. Также стоит заложить страховку в 20–30% от сметы, чтобы в случае появления новых планов был дополнительный бюджет на их реализацию.

Если же у вас пока нет полного представления о том, что конкретно вы хотите, и четкого плана, начать можно с описания задачи своими словами, а детали уточнить уже в процессе поиска.

Согласно исследованиям Авито, 59% пользователей приходят на платформу без четкого запроса, а 43% готовы доверить выбор мастера цифровому ассистенту. Для закрытия этой потребности был запущен ИИ-агент Ави, который работает в тестовом режиме на части аудитории. Он помогает пользователю разобраться в нюансах поиска, уточнить детали и подобрать подходящие объявления. Например, если человек пока не понимает, нужен ли ему один мастер-универсал или команда специалистов, ассистент поможет структурировать запрос и сориентироваться в доступных вариантах.

На деле и на словах: портфолио работ и отзывы о мастере

Когда вы определились с задачей, можно переходить к выбору из множества специалистов. Как советуют эксперты, в процессе не стоит ограничиваться изучением цены и первых строк объявления. Обязательно обращайте внимание на портфолио и содержание самих фотографий. Хорошо, если в профиле представлены не только примеры готовых интерьеров, но и фото "до — после", а также работа в деталях: обработка углов, аккуратность швов, насколько ровно уложена плитка.

"Когда человек ищет мастера по ремонту, ему важно еще до общения с исполнителем понять, с кем он имеет дело и какой результат сможет получить. Комплексное доверие формирует портфолио. Оно визуально подтверждает навыки мастера и его профессионализм. Согласно результатам нашего опроса, 9 из 10 россиян считают важным увидеть портфолио мастера перед финальным выбором", — комментирует Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления "Ремонт и строительство" на Авито Услугах.

Обратить внимание стоит и на отзывы и рейтинг мастера. Как показывает опрос Авито Услуг, в 47% случаев россияне выбирают специалиста в сфере ремонта на основе опыта других пользователей в интернете.

"Отзыв менее чем на 5 звезд с замечанием от заказчика сам по себе не значит, что мастер плохо справляется с работой: возможно, недопонимание произошло и по вине самого клиента. Поэтому стоит обратить внимание на то, как мастер отвечает на обратную связь от пользователей: готов к конструктивному диалогу, извиняется и предлагает скидку, компенсацию или исправление недочета — это хороший знак", — комментирует Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито.

Онлайн-отзывы дают много информации о мастере, но для многих заказчиков важны и личные рекомендации. Исследования Авито Услуг показывают: каждый пятый опрошенный россиянин при выборе мастера обращается за советом к соседям по дому или району.

"Личный опыт и совет знакомого человека для многих важнее, чем оценки онлайн-пользователей. Заметив тренд на важность гиперлокальных рекомендаций, мы запустили пространство Авито Соседи. Оно объединяет предложения исполнителей, которые уже выполняли заказы для ваших соседей, получили высокую оценку и положительный отзыв. Новое пространство доступно в тестовом формате уже 5 миллионам россиян с указанным в профиле адресом. В 2027 году мы планируем официально запустить продукт для всех пользователей Авито и будем расширять его функционал", — рассказывает Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления "Ремонт и строительство" на Авито Услугах.

Принцип "соседства" определяется на основе указанного в профиле пользователя адреса, а радиус определения другого пользователя как соседа зависит от города, плотности населения, района, выбранной услуги и составляет от десятков до нескольких сотен метров.

Образование, опыт и инструменты: что говорит о квалификации

Нужно ли мастеру профильное образование? Обязательно ли у него должен быть дорогой профессиональный инструмент? И можно ли доверять специалисту, который пришел в ремонт из другой сферы? Однозначного ответа здесь нет, считает мастер по ремонту Сергей Давиденко.

"Для работ с электрикой и другими инженерными системами особенно важна профильная подготовка. Помимо диплома, стоит учитывать практический опыт мастера и то, выполнял ли он похожие работы. В отделку многие приходят из других профессий и со временем становятся хорошими специалистами. Оценить их квалификацию помогут примеры выполненных работ", — объясняет эксперт.

Поэтому при выборе специалиста стоит оценивать не только документы, но и реальные знания, практический опыт и готовность отвечать за результат. Например, квалифицированный отделочник должен ориентироваться в строительных нормах и правилах (СНиПах и ГОСТах), понимать допустимые отклонения при выполнении работ и знать технологию подготовки поверхностей. Не менее важно, способен ли мастер объяснить, почему он предлагает именно такое решение и какие требования необходимо соблюдать, чтобы ремонт получился качественным.

А что насчет инструмента? Как считает Сергей Давиденко, хорошее профессиональное оборудование — это дополнительный плюс, но не самостоятельное доказательство мастерства.

Последний этап до начала ремонта

Когда специалист найден, не спешите приступать к работам, а обсудите гарантии и документы. Даже если вы нанимаете частного мастера на небольшой ремонт, договоренности лучше зафиксировать документально. В договоре укажите, какие работы предстоит выполнить, в какие сроки, какова их стоимость и как стороны будут согласовывать изменения.

Смета должна быть подробной. Желательно перечислить в ней каждый вид работ, его объем и цену, а также итоговую сумму. Удобно разбить расчеты по помещениям: так проще контролировать расходы и принимать результат поэтапно.

Отдельно пропишите дополнительные услуги — например, доставку материалов, демонтаж, вывоз мусора. Если в процессе ремонта меняется объем работ, обновите смету и согласуйте новую стоимость до того, как мастер приступит к дополнительным задачам.

Обговорите и процесс оплаты: безопаснее платить за работы поэтапно — за уже выполненные и принятые результаты. Как отмечает мастер Сергей Давиденко, он и его команда работают без аванса: примерно раз в 7–10 дней заказчику предоставляют выполненный объем, отдельно указывают основные и дополнительные работы, после чего стороны проводят приемку и оплату.

Однако одно дело — бригада, а другое — частный мастер. У частного мастера могут быть причины попросить предоплату, например, на закупку материалов или дорогу до объекта. В таком случае не стоит перечислять крупную сумму без понятного основания. Зафиксируйте размер аванса, его назначение и условия дальнейших расчетов в договоре или расписке. Сохраняйте чеки и подтверждения переводов.

Обсудите и то, как будете принимать результат: по завершении каждого этапа или после окончания всего ремонта, и никогда не оплачивайте работы, качество и объем которых вы еще не проверили.

"Выбор надежного мастера — это всегда комплексная работа, в которой важно учитывать несколько факторов: отзывы и ответы мастера на них, портфолио, наполнение профиля прайс-листами и подробной информацией, наличие бейджа "Надежный исполнитель" или "Документы проверены", стиль общения исполнителя с вами. Обращайте внимание на то, насколько подробно и понятно специалист объясняет свои решения. Именно сочетание проверенной информации, опыта других заказчиков и открытого диалога помогает принять взвешенное решение и снизить риски при ремонте", — комментирует Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности в Авито.