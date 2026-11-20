В селе Усолье Шигонского района завершается строительство и благоустройства Дома культуры. Об этом на своих страницах в соцсетях губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Готовность объекта составляет 99%.
"Планируем его ввести в эксплуатацию до конца декабря. Основные строительные работы завершены, помещения оборудованы и укомплектованы мебелью, установлено необходимое техническое оснащение", — написал глава региона.
Новый Дом культуры станет местом притяжения для жителей сразу трех населенных пунктов — Усолья, Актушей и Карловки. Для сельского поселения, где проживает более 2 тысяч человек, это значимое событие: у жителей появится современная площадка для культурных мероприятий, творческих занятий, общения и семейного досуга.
Площадь здания — 1400 квадратных метров, общая вместимость составляет 237 человек. Центральное место занимает актовый зал на 150 зрителей. Он оснащен современным оборудованием для проведения культурных мероприятий. Здесь установлены экран и проектор, предусмотрено постановочное освещение с подвижными световыми приборами. Сцена полностью готова, оборудованы зрительские места. Пространство позволит проводить концерты, спектакли, праздничные мероприятия, а также организовывать кинопоказы.
"Творческие люди давно ждали, просили, чтобы построили современный дом культуры", — говорит глава Шигонского района Сергей Строев.
В новом Доме культуры созданы условия для развития самых разных направлений творчества. Здесь оборудованы кабинеты для занятий в кружках, хореографический и музыкальный залы. В музыкальном зале установлены пианино и рояль. Для юных посетителей также создана детская игровая комната. Отдельное внимание уделено физической активности: в спортивном зале оборудованы беговая дорожка, велотренажер и зона для занятий с гантелями.
При строительстве здания были предусмотрены условия для посетителей с ограниченными возможностями здоровья: оборудованы пандусы, размещены тактильные указатели, а в зрительном зале установлены вертикальные подъемники. Благоустройство прилегающей территории также завершено. Здесь обустроены асфальтированные дорожки, установлены скамейки для отдыха, высажены деревья и цветы. Территория ограждена, установлен шлагбаум.
Благодаря разнообразию оборудованных помещений Дом культуры станет не только площадкой для проведения массовых событий, но и местом для регулярной творческой и досуговой деятельности жителей.
Последние комментарии
По отсутствию мест для строительства спортивных объектов. Есть гигантские «неосвоенные» территории заводов. Там прекрасно уместятся спортивные комплексы, новые театры и парки. А вот дома можно прекрасно строить в районах с ветхим жильем. Снесли ветхое - построили новое.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.