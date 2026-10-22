Авито рассказал о трендах рынка строительства и ремонта на отраслевой конференции

Авито подвел первые итоги 2026 года для рынка строительства и ремонта загородной и городской недвижимости на отраслевой конференции "Все для стройки бизнеса". По данным платформы, спрос на ремонтные работы по итогам сентября вырос на 24% за год, на строительные — на 15%. Треть продавцов стройматериалов на площадке — профессиональные участники рынка, а доля бизнес-покупателей составляет 11%. О главных трендах отрасли рассказали представители Авито и приглашенные эксперты.

В 2026 году спрос на услуги ремонта сохраняется, но рынок вступает в новую фазу: он подстраивается под глобальные и макротренды экономики и изменения потребительского поведения.

"Рынок ремонта и стройки с точки зрения потребителя переходит от глобальных проектов к модернизации. Спрос перетекает из сегмента ремонта вводимых площадей в сектор планового ремонта уже имеющейся недвижимости. По данным Авито Услуг, общий спрос на ремонтные работы за год вырос на 24%. Мы видим, что заказчики услуг фокусируются в основном не на "глобальных проектах", а на создании комфорта здесь и сейчас в уже имеющемся жилье. Как результат, наибольший рост спроса демонстрируют именно "поддерживающие" и точечные услуги. Кроме того, на рынке недвижимости постепенно растет и спрос на "вторичку"1. И даже если покупатели выбирают для себя относительно новое жилье от собственника, в дальнейшем они все равно адаптируют его под себя", — комментирует руководитель бизнес-направления "Ремонт и стройка" в Авито Услугах Светлана Филимонова.

Среди таких точечных ремонтных работ по итогам сентября 2026 года наиболее заметный рост показали ремонт полов (+62% за год), укладка плитки (+37%), ремонт окон (+28%), покраска стен (+25%), поклейка обоев (+8%) и перетяжка мебели (+8%).

Ещё один значимый вектор изменений — географическое перераспределение спроса. Аналитики Авито Товаров выявили закономерность: чем меньше населенный пункт, тем быстрее растут покупки для ремонта и стройки. Постепенно центр активности смещается из мегаполисов в регионы. При этом рынок становится все более профессиональным: сегодня треть продавцов на площадке — это представители бизнеса, которые обеспечивают доступность товаров и ассортимент даже в удаленных населенных пунктах.

"Спрос на товары для ремонта и стройки на Авито продолжает расти даже в период сжатия отрасли. За строительный сезон — в период с марта по сентябрь — количество сделок по продаже стройматериалов увеличилось на 7%, а оборот — на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос перетекает в плановый ремонт, а география смещается в малые города, где рост достигает 15%. Мы видим, что современный покупатель — это практичный человек, который ценит прозрачность и время. Отвечая на этот запрос и развивая B2B-сегмент, мы создаем ту самую инфраструктуру, которая помогает бизнесу находить своего клиента в любом регионе", — отметил руководитель бизнес-направления Ремонт и строительство в Авито Товарах Никита Захаров.

Участники конференции также обозначили важный тренд на рынке загородной недвижимости: рынок ИЖС переходит из фазы активного строительства в фазу эксплуатации. За последние годы сформирован значительный фонд частных домов, и сегодня спрос формируют не только новые проекты, но и обслуживание уже введенных объектов.

По данным Авито Услуг, в 2026 году заказчики всё чаще дробят крупные проекты на серию более коротких сезонных и технических задач. Так, при общем росте спроса на услуги в направлении ИЖС на 15% за год (сентябрь 2026 года в сравнении с сентябрем 2025 года), отмечается заметная положительная динамика и в отдельных категориях работ. Например, на ремонт водосточных систем (+66% за год), тепловизорное обследование дома (+59%), ремонт трещин в доме (+54%), монтаж фасадов — (25%), строительство террас (+15%).

Как отметили спикеры конференции Авито "Все для стройки бизнеса" в 2027 году текущие тенденции рынка ремонта и стройки будут только развиваться. При этом имеют потенциал и более локальные тренды. Среди них — поиск товаров и услуг, основанный на механике рекомендаций от соседей. Отвечая на этот тренд, Авито начал тестировать "Авито Соседи" — пространство, которое ориентировано на закрытие потребностей пользователя благодаря общению или обратной связи от соседей.

Продукт заменяет вопросы и просьбы посоветовать специалиста в домовых чатах или районных группах и пабликах в социальных сетях и помогает выбрать мастера, которому доверяют ваши соседи. Тестовая версия пространства уже доступна 5 млн пользователям платформы по всей России, у которых указан адрес в профиле.

1 Источник: РБК Недвижимость