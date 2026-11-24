Во вторник, 24 ноября, министерство градостроительной политики Самарской области объявило аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Гастелло, Тихвинская, Советской Армии и Московского шоссе. Площадка находится в районе телецентра в Самаре — рядом с той, что уже застраивает ГК "Вира" по аналогичному механизму.

Начальная цена установлена в размере 816 101,76 рубля. Шаг аукциона — 40 805,08 рубля. Заявки от потенциальных инвесторов будут принимать до 19 декабря. Сам аукцион проведут 24 декабря.

Победителю торгов предстоит расселить старые дома, расположенные на площадки, — их осталось всего три, а затем зачистить территорию под новую застройку. Мастер-план уже есть. Он предусматривает возведение девяти жилых домов высотой от девяти до 29 этажей и восьми нежилых зданий, в том числе детского сада на 100 мест, центра детского творчества и ФОКа.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Дворы предлагается сделать закрытыми, без машин. Там должны быть обустроены бульвар, спортивные и детские площадки, зоны отдыха. Подземный паркинг будет интегрирован в рельеф. Въезды предполагаются со стороны улиц Тихвинской и Гастелло. Дополнительные парковочные места разместятся по границе квартала. Общее количество — 787.

Также схемой предусмотрены благоустройство и озеленение створа улицы Кольцевой, включая размещение скейт-парка, детских площадок, фонтана и площадки для выгула собак.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

В плане развития транспортной инфраструктуры авторы мастер-плана предлагают устройство полос разгона и торможения на съездах с улицы Советской Армии на Тихвинскую, организацию двустороннего движения на участке Гастелло от дублера Ново-Садовой до Тихвинской, ремонт дороги на улице Кольцевой.

Будет ли этот мастер-план взят за основу инвестором, неизвестно. Так или иначе все проектные решения застройщик должен будет согласовывать с минградом.