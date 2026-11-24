Во вторник, 24 ноября, министерство градостроительной политики Самарской области объявило аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Гастелло, Тихвинская, Советской Армии и Московского шоссе. Площадка находится в районе телецентра в Самаре — рядом с той, что уже застраивает ГК "Вира" по аналогичному механизму.
Начальная цена установлена в размере 816 101,76 рубля. Шаг аукциона — 40 805,08 рубля. Заявки от потенциальных инвесторов будут принимать до 19 декабря. Сам аукцион проведут 24 декабря.
Победителю торгов предстоит расселить старые дома, расположенные на площадки, — их осталось всего три, а затем зачистить территорию под новую застройку. Мастер-план уже есть. Он предусматривает возведение девяти жилых домов высотой от девяти до 29 этажей и восьми нежилых зданий, в том числе детского сада на 100 мест, центра детского творчества и ФОКа.
Дворы предлагается сделать закрытыми, без машин. Там должны быть обустроены бульвар, спортивные и детские площадки, зоны отдыха. Подземный паркинг будет интегрирован в рельеф. Въезды предполагаются со стороны улиц Тихвинской и Гастелло. Дополнительные парковочные места разместятся по границе квартала. Общее количество — 787.
Также схемой предусмотрены благоустройство и озеленение створа улицы Кольцевой, включая размещение скейт-парка, детских площадок, фонтана и площадки для выгула собак.
В плане развития транспортной инфраструктуры авторы мастер-плана предлагают устройство полос разгона и торможения на съездах с улицы Советской Армии на Тихвинскую, организацию двустороннего движения на участке Гастелло от дублера Ново-Садовой до Тихвинской, ремонт дороги на улице Кольцевой.
Будет ли этот мастер-план взят за основу инвестором, неизвестно. Так или иначе все проектные решения застройщик должен будет согласовывать с минградом.
Последние комментарии
По отсутствию мест для строительства спортивных объектов. Есть гигантские «неосвоенные» территории заводов. Там прекрасно уместятся спортивные комплексы, новые театры и парки. А вот дома можно прекрасно строить в районах с ветхим жильем. Снесли ветхое - построили новое.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.