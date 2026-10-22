До 29 этажей: как будет выглядеть новая застройка вдоль Московского шоссе

Региональное министерство градостроительной политики опубликовало обновленный мастер-план комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии и Московского шоссе. Он включает в себя схемы и эскизы планируемой застройки.

Площадка находится в районе телецентра рядом с той, что уже застраивает ГК "Вира" по аналогичному механизму. Минград готовит документацию для того, чтобы выставить ее на торги. Уже сформирован список старых зданий, которые должен будет снести инвестор. Большая часть жилых домов уже расселены (обозначены красным на схеме). Застройщику останется расселить лишь три дома.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Мастер-план предусматривает строительство девяти жилых домов высотой от девяти до 29 этажей и восьми нежилых зданий, в том числе детского сада на 100 мест, центра детского творчества и ФОКа.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Дворы предлагается сделать закрытыми, без машин. Там должны быть обустроены бульвар, спортивные и детские площадки, зоны отдыха. Подземный паркинг будет интегрирован в рельеф. Въезды предполагаются со стороны улиц Тихвинской и Гастелло. Дополнительные парковочные места разместятся по границе квартала. Общее количество - 787.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Также схемой предусмотрены благоустройство и озеленение створа улицы Кольцевой, включая размещение скейт-парка, детских площадок, фонтана и площадки для выгула собак.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

В плане развития транспортной инфраструктуры авторы мастер-плана предлагают устройство полос разгона и торможения на съездах с улицы Советской Армии на Тихвинскую,

организацию двустороннего движения на участке Гастелло от дублера Ново-Садовой до Тихвинской, ремонт дороги на улице Кольцевой.

Будет ли этот мастер-план взят за основу инвестором, неизвестно. Так или иначе все проектные решения застройщик должен будет согласовывать с минградом. На разработку проекта планировки ему отводится девять месяцев со дня заключения договора на КРТ, а на расселение, снос домов и последующую застройку - семь лет.