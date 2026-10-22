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Строительство Строительство и недвижимость

До 29 этажей: как будет выглядеть новая застройка вдоль Московского шоссе

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональное министерство градостроительной политики опубликовало обновленный мастер-план комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии и Московского шоссе. Он включает в себя схемы и эскизы планируемой застройки.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Площадка находится в районе телецентра рядом с той, что уже застраивает ГК "Вира" по аналогичному механизму. Минград готовит документацию для того, чтобы выставить ее на торги. Уже сформирован список старых зданий, которые должен будет снести инвестор. Большая часть жилых домов уже расселены (обозначены красным на схеме). Застройщику останется расселить лишь три дома. 

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Мастер-план предусматривает строительство девяти жилых домов высотой от девяти до 29 этажей и восьми нежилых зданий, в том числе детского сада на 100 мест, центра детского творчества и ФОКа.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Дворы предлагается сделать закрытыми, без машин. Там должны быть обустроены бульвар, спортивные и детские площадки, зоны отдыха. Подземный паркинг будет интегрирован в рельеф. Въезды предполагаются со стороны улиц Тихвинской и Гастелло. Дополнительные парковочные места разместятся по границе квартала. Общее количество - 787.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Также схемой предусмотрены благоустройство и озеленение створа улицы Кольцевой, включая размещение скейт-парка, детских площадок, фонтана и площадки для выгула собак.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

В плане развития транспортной инфраструктуры авторы мастер-плана предлагают устройство полос разгона и торможения на съездах с улицы Советской Армии на Тихвинскую,
организацию двустороннего движения на участке Гастелло от дублера Ново-Садовой до Тихвинской, ремонт дороги на улице Кольцевой.

Будет ли этот мастер-план взят за основу инвестором, неизвестно. Так или иначе все проектные решения застройщик должен будет согласовывать с минградом. На разработку проекта планировки ему отводится девять месяцев со дня заключения договора на КРТ, а на расселение, снос домов и последующую застройку - семь лет. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

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