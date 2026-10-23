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Строительство Строительство и недвижимость

"ГВ Девелопмент" вошла в пятерку лучших застройщиков Самарской области

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Журнал "Дело" опубликовал рейтинг "50 лучших застройщиков Самарской области". В 2026 году компания "ГВ Девелопмент" заняла 5-е место, улучшив свои позиции сразу на три пункта по сравнению с 2023 годом.

Фото: предоставлено "Глобал вижн"

Достигнутый результат — не просто цифра в таблице, а отражение системной работы компании над качеством и масштабом своих проектов, одним из которых является макрорайон "Амград". Согласно данным исследования, "ГВ Девелопмент" продемонстрировала одну из самых высоких динамик роста в регионе.

Рост, который говорит сам за себя

Аналитики журнала отмечают, что по объему строительства компания поднялась на 11-е место, показав впечатляющий рост в 74,2% (с 19 тыс. кв. м до 33,1 тыс. кв. м). По объему введенного в эксплуатацию жилья "ГВ Девелопмент" заняла 7-е место, увеличив показатель на 8,7% (до 28 тыс. кв. м). Это значит, что сотни семей получили ключи от квартир в домах, построенных с соблюдением всех сроков и стандартов.

Качество, которое ценят покупатели

Особое внимание в рейтинге уделялось потребительским свойствам жилья. Здесь "ГВ Девелопмент" заняла 6-е место. Высокая оценка подтверждает, что компания не просто наращивает квадратные метры, но и создает комфортную среду для жизни: продуманные планировки, качественные материалы и благоустройство территорий.

Планы на будущее

"ГВ Девелопмент" продолжает развивать свои проекты, ориентируясь на высокие стандарты рынка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

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