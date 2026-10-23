"ГВ Девелопмент" вошла в пятерку лучших застройщиков Самарской области

Журнал "Дело" опубликовал рейтинг "50 лучших застройщиков Самарской области". В 2026 году компания "ГВ Девелопмент" заняла 5-е место, улучшив свои позиции сразу на три пункта по сравнению с 2023 годом.

Достигнутый результат — не просто цифра в таблице, а отражение системной работы компании над качеством и масштабом своих проектов, одним из которых является макрорайон "Амград". Согласно данным исследования, "ГВ Девелопмент" продемонстрировала одну из самых высоких динамик роста в регионе.

Рост, который говорит сам за себя

Аналитики журнала отмечают, что по объему строительства компания поднялась на 11-е место, показав впечатляющий рост в 74,2% (с 19 тыс. кв. м до 33,1 тыс. кв. м). По объему введенного в эксплуатацию жилья "ГВ Девелопмент" заняла 7-е место, увеличив показатель на 8,7% (до 28 тыс. кв. м). Это значит, что сотни семей получили ключи от квартир в домах, построенных с соблюдением всех сроков и стандартов.

Качество, которое ценят покупатели

Особое внимание в рейтинге уделялось потребительским свойствам жилья. Здесь "ГВ Девелопмент" заняла 6-е место. Высокая оценка подтверждает, что компания не просто наращивает квадратные метры, но и создает комфортную среду для жизни: продуманные планировки, качественные материалы и благоустройство территорий.

Планы на будущее

"ГВ Девелопмент" продолжает развивать свои проекты, ориентируясь на высокие стандарты рынка.