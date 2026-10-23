"ГВ Девелопмент" вошла в пятерку лучших застройщиков Самарской области

Журнал "Дело" опубликовал рейтинг "50 лучших застройщиков Самарской области". В 2026 году компания "ГВ Девелопмент" заняла 5-е место, улучшив свои позиции сразу на три пункта по сравнению с 2023 годом.
Достигнутый результат — не просто цифра в таблице, а отражение системной работы компании над качеством и масштабом своих проектов, одним из которых является макрорайон "Амград". Согласно данным исследования, "ГВ Девелопмент" продемонстрировала одну из самых высоких динамик роста в регионе.
Рост, который говорит сам за себя
Аналитики журнала отмечают, что по объему строительства компания поднялась на 11-е место, показав впечатляющий рост в 74,2% (с 19 тыс. кв. м до 33,1 тыс. кв. м). По объему введенного в эксплуатацию жилья "ГВ Девелопмент" заняла 7-е место, увеличив показатель на 8,7% (до 28 тыс. кв. м). Это значит, что сотни семей получили ключи от квартир в домах, построенных с соблюдением всех сроков и стандартов.
Качество, которое ценят покупатели
Особое внимание в рейтинге уделялось потребительским свойствам жилья. Здесь "ГВ Девелопмент" заняла 6-е место. Высокая оценка подтверждает, что компания не просто наращивает квадратные метры, но и создает комфортную среду для жизни: продуманные планировки, качественные материалы и благоустройство территорий.
Планы на будущее
"ГВ Девелопмент" продолжает развивать свои проекты, ориентируясь на высокие стандарты рынка.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет