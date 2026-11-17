Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Региональное министерство градостроительной политики утвердило проект планировки территории в Железнодорожном районе Самары. Он предусматривает комплексную застройку территории в границах улиц Партизанской и Песчаной, рядом с ТЦ "МегаМебель" и городским кладбищем.

Фото: ООО «СЗ «Мармакс Партизанская» / министерство градостроительной политики Самарской области