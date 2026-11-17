Региональное министерство градостроительной политики утвердило проект планировки территории в Железнодорожном районе Самары. Он предусматривает комплексную застройку территории в границах улиц Партизанской и Песчаной, рядом с ТЦ "МегаМебель" и городским кладбищем.
Инвестором выступает рязанское ООО "СЗ "Мармакс Партизанская", которое выкупило площадку. Жилых домов, которые необходимо расселять, там нет - только корпуса мебельной фабрики. Очевидно, их снесут.
На освобожденной территории "Мармакс" планирует построить ЖК переменной этажности. Некоторые параметры отражены в проекте планировки:
- предельная высота - 85 метров;
- максимальная этажность - 25 этажей (надземных);
- жилая площадь - 58420 кв. метров;
- численность жителей - 1460 человек;
- площадь нежилых коммерческих посещений - не более 10309 кв. метров;
- минимальный уровень обеспеченности машиноместами - 355 на 1 тысячу жителей;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%, стилобатной части - 100%.
Помимо жилых домов, планируется строительство на 85 мест, игровых площадок, зон отдыха, благоустройство и озеленение прилегающей территории. Завершить все работы инвестор рассчитывает в июне 2033 года.
"Мармаксом" владеет девелопер Юрий Юров. Компания специализируется на строительстве ЖК бизнес-класса как в Рязани, так и в других регионах, например, в Курской области.