Рельс из прошлого и арт-объект будущего: у "Баланс Тауэрс" появится новый сквер

13 октября в Самаре на территории будущего общественного сквера рядом с жилыми башнями "Баланс Тауэрс" установили для "примерки" арт-объект художника Владимира Логутова из коллекции "Руины индустриального". Внимание гостей привлекла и другая история: накануне мероприятия на строительной площадке выкопали настоящий рельс, часть Линдовской железной дороги, которая проходила здесь несколько десятилетий назад.

О находке рассказала Мария Иванова, коммерческий директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент". "Уж точно выбрасывать не хочется. Наверное, как-то мы тоже придумаем это зафиксировать, может быть, закапсулировать каким-то образом", — сказала Иванова.

Арт-объект выбран не случайно — он отсылает к истории территории. Пока сквер благоустраивается, здесь уже встретились прошлое и будущее города.

Истории Линдовской железной дороги девелопер уделяет внимание с 2023 года. Тогда "Альянс-Менеджмент" вместе с интернет-журналом "Другой город" организовал выставку "Линдовка: дорога с историей". Восемьдесят метров информационных баннеров вдоль Московского шоссе рассказывали горожанам о железнодорожной ветке, связывавшей промышленные предприятия Самары.

Историк и краевед Андрей Артёмов на встрече напомнил, что появление железной дороги было связано с военным временем. Осенью 1941 года в Куйбышев эвакуировали оборудование московского подшипникового завода. Для размещения производства использовали здания бывшего артиллерийского городка. Одной из задач стало обеспечение цехов теплом и горячим паром, необходимыми для работы оборудования. Для этого решили доставить к предприятиям списанные паровозы и использовать их топки как временные котельные. Железнодорожную ветку проложили в 1942 году.

Впоследствии Линдовская дорога обслуживала и другие предприятия города. Её ответвления вели к заводу имени Масленникова, карбюраторному заводу имени Тарасова и шоколадной фабрике "Россия". По мере развития жилых районов и городского транспорта, необходимость в ней постепенно сокращалась. История железной дороги осталась в планировке Самары, воспоминаниях бывших работников и сохранившихся участках путей.

Идея связать историю территории с современным искусством появилась не сразу. После выставки в 2023 году организаторы искали художественный образ, который мог бы объединить индустриальное прошлое места и новую архитектуру. По словам Марии Ивановой, решение нашлось, когда они увидели крупную работу Владимира Логутова в объёме.

"С одной стороны — современная архитектура "Баланс Тауэрс", устремлённая в будущее. С другой — современное искусство, говорящее на языке города. С третьей — память места", — объяснила Иванова.

Теперь память об индустриальном прошлом должна получить и современное художественное воплощение. Автор скульптуры Владимир Логутов — художник родом из Самары, чьи работы представлены в Третьяковской галерее и Московском музее современного искусства. На встрече он лично не присутствовал, но дистанционно участвовал в обсуждении проекта.

Для Логутова установка работы именно здесь имеет особое значение: скульптура возвращается в пространство, которое связано с её замыслом.

"Для меня появление этой скульптуры здесь — точное возвращение работы в исходную точку. Объект, возникший из наблюдения за постиндустриальной Самарой, спустя годы оказывается на том же месте, но внутри нового городского контекста. Новая архитектура говорит о будущем, а скульптура сохраняет материальный след того, что здесь было раньше", — отметил художник.

Установка 13 октября была именно примеркой: компания и приглашённые гости впервые увидели скульптуру на предполагаемом постоянном месте и обсуждали, как она будет сочетаться с окружающей архитектурой. Отдельный вопрос — постамент. Для него подготовили два варианта визуализации, и участникам предложили высказать своё мнение.

В компании рассчитывают, что будущий сквер станет не только частью благоустройства территории жилого комплекса, но и открытым общественным пространством для всех горожан. Для его создателей важно, чтобы новая застройка не стирала историю района, а включала её в современную городскую среду.

"Девелоперу "Альянс-Менеджмент" важно дать городу что-то большее, чем свой проект", — отметила Мария Иванова.

Официальное открытие сквера с арт-объектом состоится позднее, после завершения благоустройства. Работы еще идут, но уже понятен замысел: скрученный рельс от Владимира Логутова — как связка промышленного прошлого Самары и нового этапа этой локации.