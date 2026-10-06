Власти Самары дали добро на планировку застройки напротив диагностического центра

Департамент градостроительства Самары разрешил группе компаний "ОПТИ" подготовить проект планировки территории в границах улиц Мяги, Мориса Тореза и Партизанской. Она планирует построить там жилой комплекс.

Интересующая ГК площадка находится напротив диагностического центра на улице Мяги. Там располагается офисное здание, а перед ним — заброшенный недострой. Вероятно, именно его и решено доделать.

Фото: nspd.gov.ru

В 2025 году ГК "ОПТИ" просила горожан согласовать высотную жилую застройку территории и представила проект 23-этажного ЖК "Оптима". Однако местные жители высказались резко против этого — почитайте отзывы. Отказом ответил и минград.

С тех пор, судя по всему, идея застройщик претерпела изменения. В распоряжении депстроя говорится, что "ОПТИ" разрешили разработать проект планировки для реализации среднеэтажной жилой застройки: ЖК "Оптима" со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом.

Компания должна провести инженерно-геологические, инженерно-экологические инженерно-геодезических и инженерно-метеорологических изыскания. Помимо результатов этих исследований, в документе должны быть отображены все характеристики планируемого объекта, выделены элементы планировочной структуры и границы территорий общего пользования.

При этом департамент предоставляет физическим и юридическим лицам возможность высказать свои предложения относительно порядка, сроков подготовки и содержания проекта. Их будут принимать в течение месяца по адресу: 443100, город Самара, улица Галактионовская, 132.