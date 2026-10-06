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Бригада строителей выполнит полный цикл работ по всей области В Самаре за три года на треть снизится строительство жилья Власти Самары дали добро на планировку застройки напротив диагностического центра В Самаре 11 домов пустят под снос ради новой высотной застройки Бывшая компания Анатолия Давидюка требует с него и партнеров 188 млн рублей

Строительство Строительство и недвижимость

Власти Самары дали добро на планировку застройки напротив диагностического центра

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары разрешил группе компаний "ОПТИ" подготовить проект планировки территории в границах улиц Мяги, Мориса Тореза и Партизанской. Она планирует построить там жилой комплекс.

Фото: Александра Белова

Интересующая ГК площадка находится напротив диагностического центра на улице Мяги. Там располагается офисное здание, а перед ним — заброшенный недострой. Вероятно, именно его и решено доделать.

Фото: nspd.gov.ru

В 2025 году ГК "ОПТИ" просила горожан согласовать высотную жилую застройку территории и представила проект 23-этажного ЖК "Оптима". Однако местные жители высказались резко против этого — почитайте отзывы. Отказом ответил и минград.

"Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра
В Самаре подвели итоги общественных обсуждений по застройке участка на ул. Мяги, 10а. Площадка располагается напротив диагностического центра.

С тех пор, судя по всему, идея застройщик претерпела изменения. В распоряжении депстроя говорится, что "ОПТИ" разрешили разработать проект планировки для реализации среднеэтажной жилой застройки: ЖК "Оптима" со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом.

Компания должна провести инженерно-геологические, инженерно-экологические инженерно-геодезических и инженерно-метеорологических изыскания. Помимо результатов этих исследований, в документе должны быть отображены все характеристики планируемого объекта, выделены элементы планировочной структуры и границы территорий общего пользования.

При этом департамент предоставляет физическим и юридическим лицам возможность высказать свои предложения относительно порядка, сроков подготовки и содержания проекта. Их будут принимать в течение месяца по адресу: 443100, город Самара, улица Галактионовская, 132.

ООО ГК «ОПТИ» работает с 2002 года. Компания строила офисный центр на ул. Мяги, 10а, и сейчас занимается управлением недвижимостью. Владельцем является Ирина Курьянова, директором — Анна Батаева. Другого бизнеса у них нет. Зато у бывшего собственника компании — Василия Дегтярева — было ООО «Опти-Телеком», которое работало в Самаре как интернет-провайдер. На данный момент фирма ликвидирована. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

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