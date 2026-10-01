Бывшая компания Анатолия Давидюка требует с него и партнеров 188 млн рублей

Попытка выйти на строительный рынок Сочи обернулась для бенефициара самарской группы компаний "Новый Дон" Анатолия Давидюка обращением в полицию и участием в серии судебных разбирательств. Детали этой истории всплыли из-за иска, поданного в Арбитражный суд Самарской области его бывшей компанией - ООО "Олимпия".

"Олимпия" в иске требует 188,5 млн руб. со своих бывших учредителей - Анатолия Давидюка, а также экс-совладельца крупного дорожного подрядчика ООО "Самаратрансстрой" (новое название ООО "ДСК ТрансСтрой") Олега Дорошенко и совладельца ООО "Витториа Гурмэ" (оператор одноименных гастрономических бутиков) Глеба Рябова.

29 сентября представитель "Олимпии" в арбитраже, поясняя обстоятельства дела, сообщил, что единственным крупным активом компании было право аренды участка площадью 11,3 га в поселке Кудепста, который имеет статус микрорайона Сочи. Именно с этим правом и связаны требования.

Изначально, в 2006 г., Росимущество отдало участок в аренду ООО "Агрофирма "Кудепста" для застройки микрорайона "Кудепста-3". Затем право аренды последовательно передавалось нескольким фирмам, пока в 2018 г. арендатором не стал предприниматель Александр Степанов.

В том же 2018 г. Степанов предложил этот участок самарским инвесторам. Он при этом показывал схемы возможной застройки. Согласно договору, Степанов должен был получить от "Олимпии" (на то время ее единственным учредителем выступал Давидюк) 165 млн руб., 4800 кв. м жилых помещений в домах, которые будут построены на участке (эквивалентно сумме в размере 240 млн руб.) и 500 кв. м коммерческих помещений (на 25 млн руб.). Перед сделкой ему передали под расписку 5 млн руб. и еще 35 млн положили в банковскую ячейку на его имя.

В процессе оформления сделки выяснилось, что имеется существенное ограничение для застройки участка - он практически полностью входит в санитарно-защитную зону очистных сооружений канализации "Кудепста". Степанов обещал эту проблему решить, ссылаясь на связи в мэрии. В 2019 г. было заключено допсоглашение, в котором стороны согласовали срок снятия градостроительных ограничений предпринимателем - до 30 сентября 2019 года.

Однако санитарно-защитная зона так и не была уменьшена. В июле 2021 г. Степанов направил в адрес "Олимпии" письменное предложение о расторжении договора в связи с неполучением оплаты. А в августе 2021 г. Давидюк заявил на Степанова в полицию, было возбуждено уголовное дело.

Параллельно самарские бизнесмены (в декабре 2021 г. совладельцами "Олимпии", помимо Давидюка, официально стали Рябов и Дорошенко, получившие по 33% в уставном капитале) решили выйти из проекта, и в начале 2022 г. "Олимпию" приобрел предприниматель Владимир Сапсай из Москвы. Сумма сделки составила 188,5 млн рублей.

Сапсай довел до конца уголовное преследование Степанова и его племянника (также Александра Степанова), выступавшего номинальным арендатором участка и помогавшего проводить сделку. В июле 2023 г. Центральный районный суд Сочи вынес приговор по данному делу. Степановых признали виновными в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, они получили по два года условно. Также с них взыскали 40 млн руб., полученных по договору.

Степанов при этом в арбитраже с 2022 г. добивается расторжения договора с "Олимпией", утверждая, что не получил оплату по нему. Дело доходило до кассации, а та вернула его на новое рассмотрение. За это время изменилась нормативная база, и защитная зона очистных сооружений уменьшилась с 400 до 300 метров, что освобождает от обременений 2,4 га. На них теоретически можно было построить дома на 18 тыс. кв. м.

Однако впоследствии "Олимпия" и вовсе лишилась возможности освоить участок. Компания стала соответчиком по одному из исков Генеральной прокуратуры, которая инициировала изъятие в федеральную собственность земель советских совхозов, располагавшихся рядом с Сочи.

Прокуратура указала, что земли общей площадью более 600 га, арендованные "Олимпией" и другими лицами, в 1956 г. выделялись совхозу "Чкаловский". В 1992 г. совхоз был преобразован в АОЗТ "Кудепста", затем в АО "Агрофирма "Кудепста". В 1993 г. администрация Сочи предоставила АО "Агрофирме "Кудепста" земельный участок площадью 709 га для сельскохозяйственного использования. Однако город не обладал правами на распоряжение этими землями, так как с 1991 г. они должны были находиться в федеральной собственности.

Иск Генпрокуратура подала в декабре 2023 г., уже в январе 2024 г. он был удовлетворен. Участки были обращены в федеральную собственность, а все сделки с ними были признаны ничтожными.

Владимир Сапсай после этого решил взыскивать убытки с бывших учредителей "Олимпии". В январе 2026 г. он подал иск в Арбитражный суд Краснодарского края, в котором потребовал с Давидюка, Дорошенко и Рябова 237 млн рублей. Впоследствии он заявил об отказе от требований в части взыскания 49 млн рублей.

Дело передали по подсудности в самарский арбитраж, так как на момент сделки "Олимпия" была зарегистрирована в Самаре. Суд приступил к рассмотрению дела 29 сентября.

Как можно было понять из выступления представителя истца, он считает, что договор покупки долей в "Олимпии" содержит пункт об отсутствии притязаний третьих лиц на участок. Сторона истца трактует его как гарантию, подразумевающую возмещение в случае, если товар окажется некачественным.

Представитель же Анатолия Давидюка заявляет, что этот пункт был лишь заверением и не распространял свое действие на будущее. Также сторона ответчика ссылалась на свободу договора и на то, что истец имел возможность оценить риски перед сделкой.

Следующее заседание по делу назначено на 10 ноября.