В Похвистневском районе столкнулись КамАЗ и легковушка, есть погибший

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В среду, 30 сентября, в 18:12 на трассе Похвистнево-Клявлино в Похвистневском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС