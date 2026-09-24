В Кинельском районе водитель на "Калине" разбился, столкнувшись с грузовиком

В четверг, 24 сентября, в 17:15 на 22 км дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в Кинельском районе произошло смертельное ДТП.
Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель Lada Kalina выехал на "встречку" и столкнулся с автомобилем ГАЗ под управлением 40-летнего мужчины. Водитель легковушки погиб до приезда скорой помощи.
"В настоящее время полицейские продолжают работать на месте дорожно-транспортного происшествия и осуществлять регулирование движения транспорта на указанном участке автодороги. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?