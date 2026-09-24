В Кинельском районе водитель на "Калине" разбился, столкнувшись с грузовиком

В четверг, 24 сентября, в 17:15 на 22 км дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в Кинельском районе произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель Lada Kalina выехал на "встречку" и столкнулся с автомобилем ГАЗ под управлением 40-летнего мужчины. Водитель легковушки погиб до приезда скорой помощи.

"В настоящее время полицейские продолжают работать на месте дорожно-транспортного происшествия и осуществлять регулирование движения транспорта на указанном участке автодороги. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — отмечается в сообщении.