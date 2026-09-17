Мотоциклист попал в больницу после съезда с дороги в Самаре

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В среду, 16 сентября, в 8:00 в Куйбышевском районе Самары в районе дома № 24 по Уральскому шоссе мотоцикл Honda CB600 съехал с дороги и перевернулся.

Фото: ГУ МВД по Самарской области