В Кошкинском районе госпитализировали пассажира после ДТП с пьяным водителем за рулем

В понедельник, 14 сентября, в 6:10 в Кошкинском районе в ДТП пострадала пассажир автомобиля, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 31-летний пьяный водитель Lada Granta не справился с управлением, съехал в левый кювет по ходу движения, после чего машина перевернулась.

В ДТП пострадала 35-летняя женщина-пассажир, находившаяся на переднем сидении, она госпитализирована.