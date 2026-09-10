В Новокуйбышевске в результате ДТП госпитализирована молодая женщина

По данным ГУ МВД по Самарской области, авария произошла 9 сентября в 14:40 возле дома № 15В по проспекту Победы.

Установлено, что 43‑летний водитель автомобиля Hyundai Avante при выполнении поворота налево нарушил требования ПДД и не уступил дорогу транспортному средству, имевшему преимущественное право проезда.

В результате столкновения пострадал автомобиль LADA Granta, двигавшийся во встречном направлении. За рулем LADA находился 25‑летний мужчина. Травмы получила 23‑летняя пассажирка этой машины, которую доставили в медицинское учреждение.