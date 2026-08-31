На трамвайных путях в Самаре росгвардейцы помогли пострадавшему в ДТП

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В Самаре на ул. Галактионовской в результате ДТП с участием автомобиля и мотоцикла пострадал мужчина. Инцидент произошел на трамвайных путях, сообщает региональное Управление Росгвардии.

Фото: пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области