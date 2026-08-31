Опрос ВТБ: 66% жителей ПФО готовы попробовать операции в цифровых рублях

Больше половины жителей Приволжского федерального округа готовы попробовать операции в цифровых рублях после начала его широкого использования с 1 сентября 2026 г. — таковы результаты опроса ВТБ. Из них 30% готовы сразу открыть счёт, ещё 36% — когда встретят такой способ оплаты в магазинах.

По мнению респондентов из ПФО, чаще всего цифровой рубль будет использоваться для оплаты товаров и услуг (48%), а также платежей государству — налогов, пошлин, штрафов (46%). Еще 45% ожидают его использования для государственных выплат, 36% — для переводов между людьми. Каждый пятый рассматривает переводы за границу с низкой комиссией, а 15% интересуются автоматическими сделками на основе смарт-контрактов.

Среди главных преимуществ цифрового рубля жители ПФО чаще всего называли отсутствие или снижение комиссии за переводы и платежи (62%). 42% отметили, что деньги будут храниться на платформе Банка России, а доступ к счету можно будет получить из приложений разных банков. 29% указали на большую прозрачность государственных расходов, каждый пятый — на появление смарт-контрактов, 15% — на возможность быстрых переводов за границу.

70% жителей ПФО готовы получать зарплату в цифровых рублях, но только 18% — без всяких дополнительных условий, еще 45% при этом рассчитывают на дополнительные бонусы или выгоды, а еще 7% — если так решит работодатель или государство.

Что касается смарт-контрактов, почти половине опрошенных интересны автоматически исполняемые сделки с участием государства, около трети заинтересованы в смарт-контрактах между физлицами, а 27% — с участием бизнеса.