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Сбер запустил цифровую платформу для найма иностранных сотрудников

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер и Работа.ру запустили цифровую платформу для найма иностранных сотрудников. Решение объединяет работодателей, зарубежных рекрутинговых партнёров и российские организации, которые сопровождают оформление и переезд работников. Презентация функционала платформы пройдет на стенде Сбера на Восточном экономическом форуме.

В личном кабинете работодатель может создавать заявки на подбор персонала, указывать требования к кандидатам и отслеживать статус исполнения. Бизнесу доступны анкеты, документы, фотографии и видеоматериалы соискателей.

Для разных участников предусмотрены отдельные защищённые личные кабинеты. Зарубежные партнёры подбирают подходящих кандидатов и загружают необходимые материалы. Российские — отвечают за юридическое сопровождение, подготовку документов и взаимодействие с работодателями.

Платформа также автоматизирует документооборот. В ней можно формировать документы по готовым шаблонам, в том числе приглашения и гарантийные письма от работодателя, уведомления о прибытии иностранных граждан, заявления на получение разрешения на работу и СНИЛС.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Свыше 18 млн индийских трудовых мигрантов уже работают за пределами Индии в более чем 10 странах мира. При этом дефицит кадров в российской экономике сегодня оценивается в 2,6 миллиона человек. Для России это серьёзная цифра, но одновременно это меньше полпроцента от занятых на индийском рынке труда. Именно поэтому первой страной, с которой начала работать наша цифровая платформа, стала Индия. Мы хотим помочь российскому бизнесу быстрее нанимать иностранных специалистов. Это сложнее, чем внутри страны, — надо учесть больше нюансов. Подбор кандидатов, подготовка документов, юридические вопросы, переезд, адаптация на новом месте — наше решение автоматизирует все эти аспекты, что удобно и работодателю, и работнику".

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