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ОТП Банк и SOLARIS предлагают специальные условия автокредитования на модели бренда

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ОТП Банк и российский автомобильный бренд SOLARIS предлагают специальные условия автокредитования. В рамках совместных программ клиенты могут приобрести новые автомобили бренда SOLARIS в кредит по ставке от 0,01%.

Кредит на приобретение автомобиля доступен на сумму от 100 тыс. до 7 млн рублей, сроком от 12 до 96 месяцев, с первоначальным взносом от 0% до 90%. Условия программы позволяют выбрать подходящий вариант финансирования в зависимости от модели автомобиля, размера первоначального взноса и срока кредита.

В программу входят семейный городской кроссовер SOLARIS HC, седаны SOLARIS HS и SOLARIS KRS, а также функциональный кросс-хэтчбек SOLARIS KRX. Все модели сочетают надежность и практичность, просторный салон и современное оснащение, оставаясь удобными как для повседневных поездок по городу, так и для загородных маршрутов и путешествий. Конструкция и оснащение автомобилей бренда SOLARIS учитывают особенности эксплуатации на российских дорогах и в разных климатических условиях, а устанавливаемые на них атмосферные двигатели прошли серию испытаний и сертифицированы для работы на бензине с октановым числом от 92.

"Мы стремимся расширять возможности клиентов по приобретению автомобилей в кредит и предлагаем специальные финансовые условия совместно с автомобильными брендами. Программы SOLARIS позволяют покупателям выбрать подходящую модель и вариант финансирования с учетом своих возможностей. Рассчитываем, что специальные условия помогут сделать приобретение новых автомобилей SOLARIS более доступным для широкого круга клиентов", — отметил начальник управления развития продаж автокредитования ОТП Банка Андрей Залиш.

Оформить заявку на автокредит можно у официальных дилеров SOLARIS.

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