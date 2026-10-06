Жители Поволжья получили в Сбере 4,5 млрд рублей поддержки до зарплаты

За восемь месяцев текущего года популярность сервиса Сбера "Деньги до зарплаты" среди жителей Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей выросла на 45%. Общая сумма выданной финансовой поддержки составила 4,5 млрд рублей - практически на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Сервис "Деньги до зарплаты" помогает получить дополнительные средства до ближайшего поступления зарплаты, пенсии или других выплат. Оформить услугу можно полностью онлайн в приложении СберБанк Онлайн: подача заявки занимает пару минут, решение принимается моментально, а деньги зачисляются на карту в тот же день. Погашение задолженности происходит автоматически при начислении зарплаты, при этом банк напоминает о предстоящем списании за два дня.
Алла Косоухова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:
"В 2026 сервису "Деньги до зарплаты" исполнилось пять лет. Сегодня это уже привычный инструмент управления повседневными расходами. Мы видим, что жители Поволжья все чаще обращаются к нему, когда нужно оперативно закрыть небольшую финансовую брешь до поступления зарплаты, либо воспользоваться средствами банка на какие-либо непредвиденные расходы, будь то внезапные скидки в магазинах либо другие выгодные предложения. Мы стремимся развивать сервис, чтобы он оставался надежным помощником в любой ситуации"
Для держателей зарплатных карт Сбера предусмотрены особенно выгодные условия. Максимальная сумма займа для них повышена до 5 млн рублей (но не более 50% от оклада клиента), а процентная ставка ниже, чем для остальных клиентов. Для обычных владельцев СберКарты максимальная сумма займа ограничена 30 тыс. рублей, при этом по продукту действует фиксированная плата: при сумме до 30 тыс. рублей - 20 рублей на каждую тысячу, от 30 тыс. до 100 тыс. рублей - 15 рублей, от 100 тыс. рублей - 10 рублей. Срок займа - до одного месяца. Вернуть деньги можно досрочно в любое время без комиссий. Для оформления не требуется собирать документы или посещать отделение банка.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.