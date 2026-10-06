Жители Поволжья получили в Сбере 4,5 млрд рублей поддержки до зарплаты

За восемь месяцев текущего года популярность сервиса Сбера "Деньги до зарплаты" среди жителей Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей выросла на 45%. Общая сумма выданной финансовой поддержки составила 4,5 млрд рублей - практически на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сервис "Деньги до зарплаты" помогает получить дополнительные средства до ближайшего поступления зарплаты, пенсии или других выплат. Оформить услугу можно полностью онлайн в приложении СберБанк Онлайн: подача заявки занимает пару минут, решение принимается моментально, а деньги зачисляются на карту в тот же день. Погашение задолженности происходит автоматически при начислении зарплаты, при этом банк напоминает о предстоящем списании за два дня.

Алла Косоухова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

"В 2026 сервису "Деньги до зарплаты" исполнилось пять лет. Сегодня это уже привычный инструмент управления повседневными расходами. Мы видим, что жители Поволжья все чаще обращаются к нему, когда нужно оперативно закрыть небольшую финансовую брешь до поступления зарплаты, либо воспользоваться средствами банка на какие-либо непредвиденные расходы, будь то внезапные скидки в магазинах либо другие выгодные предложения. Мы стремимся развивать сервис, чтобы он оставался надежным помощником в любой ситуации"

Для держателей зарплатных карт Сбера предусмотрены особенно выгодные условия. Максимальная сумма займа для них повышена до 5 млн рублей (но не более 50% от оклада клиента), а процентная ставка ниже, чем для остальных клиентов. Для обычных владельцев СберКарты максимальная сумма займа ограничена 30 тыс. рублей, при этом по продукту действует фиксированная плата: при сумме до 30 тыс. рублей - 20 рублей на каждую тысячу, от 30 тыс. до 100 тыс. рублей - 15 рублей, от 100 тыс. рублей - 10 рублей. Срок займа - до одного месяца. Вернуть деньги можно досрочно в любое время без комиссий. Для оформления не требуется собирать документы или посещать отделение банка.