В преддверии Нового года герои любимой сказки готовятся к новому приключению. Отважный Щелкунчик вновь встречается с Мышиным королем, а прекрасная девочка Мари попадает в удивительный мир чудес. На этот раз волшебная история выходит за пределы экрана: персонажи мультфильма студии "Союзмультфильм" появились на лимитированных детских СберКартах.

Каждый из трех вариантов дизайна - отдельная страница знакомой сказки. На одной карте оживает противостояние Щелкунчика и Мышиного короля, на другой главный герой предстает в красном мундире среди сверкающих елочных украшений, а на третьей - Мари, окруженная волшебством сказочного мира. Теперь любимые персонажи смогут сопровождать детей в их собственных маленьких приключениях - от первых самостоятельных покупок до выбора подарков для близких.

К выходу новых вариантов дизайна Сбер подготовил праздничный розыгрыш бонусов "Спасибо". С 16 ноября при оформлении детской СберКарты с одним из новых дизайнов и при ее пополнении на 2000 рублей можно принять участие в розыгрыше 100 млн бонусов. Взрослые тоже могут помочь детям увеличить шансы на победу: для этого нужно совершить не менее 30 покупок по любой карте Сбера в декабре или январе. Всего призы получат 1000 победителей - по 100 тысяч бонусов "Спасибо" каждый.

В ожидании новогодних праздников у детей появляется больше поводов для покупок. По данным Сбера, в декабре 2025 года количество покупок по детским СберКартам выросло на 6,8% по сравнению со среднемесячным показателем за январь-ноябрь (с 49,7 млн до 53,1 млн покупок). Чаще всего дети тратили в супермаркетах (61,1% всех покупок), кафе и ресторанах (18,9%), а также оплачивали проезд (11,6%).