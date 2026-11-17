В Год единства народов России, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, ТОС "Мичуринский" (Самара, Ленинский район) объявляет о старте проекта "Душегрея - символ тепла и уюта женщин народов Поволжья". Проект стал победителем второго конкурса 2026 г. Фонда президентских грантов в номинации "Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия".

Самарская область традиционно является лидером среди субъектов Приволжского федерального округа и других российских регионов по числу победителей конкурсов. По итогам второго конкурса Фонда президентских грантов 2026 г. победителями стали 57 проектов некоммерческих организаций региона с общим объемом грантовой поддержки более 142 млн рублей. Президентские гранты получили социально значимые проекты по оказанию помощи бойцам, ветеранам СВО и их семьям, инклюзии, помощи пожилым, детскому туризму и спорту, экологической направленности.

Главная цель проекта - сохранение и передача уникальных традиций женского рукоделия народов Поволжья от старшего поколения младшему. Центральным элементом проекта станет русская душегрея - традиционный предмет женского гардероба, который в разные времена шили из парчи, шелка и бархата, украшая вышивкой золотыми нитями, бисером и речным жемчугом. Участницы под руководством мастеров создадут уникальные коллекции традиционной одежды, объединяющие техники ручной работы с современными технологиями дизайна.

В рамках проекта можно будет изучить историю народного костюма и национальных орнаментов: первым шагом станет открытый цикл лекций "История национального костюма", где эксперты детально разберут специфику чувашского, татарского, мордовского и башкирского костюмов. Затем участники освоят практические навыки - на занятиях по созданию выкройки, пошиву душегрей и техникам ручной и машинной вышивки бабушки и внучки будут работать под руководством мастеров. Завершающим этапом станет оцифровка семейных вышивок и реликвий для создания специальных вышивальных файлов - она поможет сохранить приобретенные знания и умения.

Целевая аудитория проекта - женщины старшего поколения (бабушки 65+) разных национальностей, а также их внучки (девушки 12-25 лет), проживающие на территории Мичуринского микрорайона и участвующие в проектах ТОС. По оценке организаторов, вовлеченность в проект составит около 500 человек.

Проведенные организаторами интервью с представителями обеих возрастных групп подтвердили, что молодые участницы проявляют интерес к изучению национальных орнаментов и приемов вышивки, однако сталкиваются с трудностями освоения сложных техник и отсутствием необходимых материалов и инструкций.

"Обучение дочери и внучек традиционным техникам приносит радость, но часто видишь, как быстро дети теряют интерес, возвращаясь к своим смартфонам. Очень хочется видеть, что эта традиция живет дальше", - сказала Надежда Васильевна, участница исследования.

Завершится проект в мае 2027 г. публичным показом созданных изделий и выставкой "Знание или Код рода". Выставка станет площадкой для показа моделей национальной одежды, созданных участниками проекта, а также представит семейные вышивки и украшения. Каждый приглашенный гость станет частью этого события.

"Наш опыт в организации образовательных мероприятий позволит эффективно вовлечь участников в процесс освоения навыков и развития женского мастерства. Проект не только возрождает утраченное искусство народного творчества, но и укрепляет межпоколенческие связи, объединяя старшее поколение с молодежью в создании уникальных произведений ручной работы, наполненных теплом семейного очага и гордостью за богатое наследие народов Поволжья", - отмечает председатель ТОС "Мичуринский" Елена Большакова.

Узнать подробнее о проекте и участии в нем можно на ресурсах ТОС "Мичуринский" в мессенджерах МАХ, "ВКонтакте", "Одноклассники". Участие в лекциях бесплатное, но количество мест ограниченно. Для посещения необходима предварительная регистрация через Яндекс.Форму.