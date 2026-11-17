В Год единства народов России, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, ТОС "Мичуринский" (Самара, Ленинский район) объявляет о старте проекта "Душегрея - символ тепла и уюта женщин народов Поволжья". Проект стал победителем второго конкурса 2026 г. Фонда президентских грантов в номинации "Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия".
Самарская область традиционно является лидером среди субъектов Приволжского федерального округа и других российских регионов по числу победителей конкурсов. По итогам второго конкурса Фонда президентских грантов 2026 г. победителями стали 57 проектов некоммерческих организаций региона с общим объемом грантовой поддержки более 142 млн рублей. Президентские гранты получили социально значимые проекты по оказанию помощи бойцам, ветеранам СВО и их семьям, инклюзии, помощи пожилым, детскому туризму и спорту, экологической направленности.
Главная цель проекта - сохранение и передача уникальных традиций женского рукоделия народов Поволжья от старшего поколения младшему. Центральным элементом проекта станет русская душегрея - традиционный предмет женского гардероба, который в разные времена шили из парчи, шелка и бархата, украшая вышивкой золотыми нитями, бисером и речным жемчугом. Участницы под руководством мастеров создадут уникальные коллекции традиционной одежды, объединяющие техники ручной работы с современными технологиями дизайна.
В рамках проекта можно будет изучить историю народного костюма и национальных орнаментов: первым шагом станет открытый цикл лекций "История национального костюма", где эксперты детально разберут специфику чувашского, татарского, мордовского и башкирского костюмов. Затем участники освоят практические навыки - на занятиях по созданию выкройки, пошиву душегрей и техникам ручной и машинной вышивки бабушки и внучки будут работать под руководством мастеров. Завершающим этапом станет оцифровка семейных вышивок и реликвий для создания специальных вышивальных файлов - она поможет сохранить приобретенные знания и умения.
Целевая аудитория проекта - женщины старшего поколения (бабушки 65+) разных национальностей, а также их внучки (девушки 12-25 лет), проживающие на территории Мичуринского микрорайона и участвующие в проектах ТОС. По оценке организаторов, вовлеченность в проект составит около 500 человек.
Проведенные организаторами интервью с представителями обеих возрастных групп подтвердили, что молодые участницы проявляют интерес к изучению национальных орнаментов и приемов вышивки, однако сталкиваются с трудностями освоения сложных техник и отсутствием необходимых материалов и инструкций.
"Обучение дочери и внучек традиционным техникам приносит радость, но часто видишь, как быстро дети теряют интерес, возвращаясь к своим смартфонам. Очень хочется видеть, что эта традиция живет дальше", - сказала Надежда Васильевна, участница исследования.
Завершится проект в мае 2027 г. публичным показом созданных изделий и выставкой "Знание или Код рода". Выставка станет площадкой для показа моделей национальной одежды, созданных участниками проекта, а также представит семейные вышивки и украшения. Каждый приглашенный гость станет частью этого события.
"Наш опыт в организации образовательных мероприятий позволит эффективно вовлечь участников в процесс освоения навыков и развития женского мастерства. Проект не только возрождает утраченное искусство народного творчества, но и укрепляет межпоколенческие связи, объединяя старшее поколение с молодежью в создании уникальных произведений ручной работы, наполненных теплом семейного очага и гордостью за богатое наследие народов Поволжья", - отмечает председатель ТОС "Мичуринский" Елена Большакова.
Узнать подробнее о проекте и участии в нем можно на ресурсах ТОС "Мичуринский" в мессенджерах МАХ, "ВКонтакте", "Одноклассники". Участие в лекциях бесплатное, но количество мест ограниченно. Для посещения необходима предварительная регистрация через Яндекс.Форму.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...