Жители Самарской области выбрали лучших: в Самаре прошла церемония “Народной премии 63.RU”

В Самаре состоялась торжественная церемония вручения второй "Народной премии 63.RU". Мероприятие, организованное при поддержке правительства Самарской области, собрало представителей бизнеса, власти и горожан. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Самарской области Павел Финк и министр экономического развития и инвестиций Анастасия Рыбакова.
Как отмечают организаторы, ключевая особенность премии заключается в том, что победителей определяют не экспертные советы, а сами жители региона путем открытого голосования. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность поддержки предпринимательских инициатив, отмечая, что малый и средний бизнес является драйвером развития территории.
Павел Финк поприветствовал финалистов премии от лица губернатора, отметив, что торжественная церемония совпала с Днем экономиста. Он поздравил присутствующих и подчеркнул значимость оценки эффективной работы бизнеса со стороны клиентов, потребителей товаров и услуг.
Зампредседателя правительства региона также объявил победителя в одной из ключевых номинаций — "Сделано в Самарской области". Победу в этой категории, по результатам голосования горожан, одержала торговая марка молочной продукции "Пестравка". Предприятие развивается в регионе с 2002 г. и сегодня ассортимент включает в себя более 80 позиций: молочные и кисломолочные продукты, мороженое, сыры, а также продукты без содержания лактозы.
Всего в этом году за звание лучших боролись компании в 12 номинациях. Победителями второй "Народной премии 63.RU" стали:
"Сделано в Самарской области" — "Пестравка";
"Спортивный центр года" — "Ботек";
"Кофейня и кондитерская года" — "Белотурка";
"Инновационный бизнес года" — "БКК";
"Детский развлекательный центр года" — аттракцион-кафе "Три медведя";
"Ресторан года" — "Перчини";
"Образовательный центр года" — Happy Panda;
"Отдых года" — "Самарские термы";
"Стоматология года" — "Зубастик";
"Медицинский центр года" — "А2Мед";
"Автомобильный бизнес года" — "МАНГО Детейлинг";
"Бизнес года (выбор редакции)" — галерея "Виктория".
В время церемонии на сцену поднимались знаменитые уроженцы Самарской области: лидер группы "Братья Грим" Константин Бурдаев, актриса Роза Хайруллина, певица Юлия Мазунова, космонавт Сергей Авдеев, оперная дива Екатерина Лёхина, телеведущая Ольга Вашурина. Ведущим мероприятия стал актер Максим Лагашкин, который родился в Новокуйбышевске.
Организаторы подчеркивают, что премия стала эффективным инструментом коммуникации между бизнесом и обществом, позволяя компаниям не только заявить о себе, но и получить обратную связь от клиентов.
В 2026 г. голосование проходило на сайте 63.RU с обязательной авторизацией пользователей, что позволило избежать накруток и обеспечить прозрачность народного волеизъявления.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
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