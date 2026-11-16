Жители Самарской области выбрали лучших: в Самаре прошла церемония “Народной премии 63.RU”

В Самаре состоялась торжественная церемония вручения второй "Народной премии 63.RU". Мероприятие, организованное при поддержке правительства Самарской области, собрало представителей бизнеса, власти и горожан. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Самарской области Павел Финк и министр экономического развития и инвестиций Анастасия Рыбакова.

Как отмечают организаторы, ключевая особенность премии заключается в том, что победителей определяют не экспертные советы, а сами жители региона путем открытого голосования. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность поддержки предпринимательских инициатив, отмечая, что малый и средний бизнес является драйвером развития территории.

Павел Финк поприветствовал финалистов премии от лица губернатора, отметив, что торжественная церемония совпала с Днем экономиста. Он поздравил присутствующих и подчеркнул значимость оценки эффективной работы бизнеса со стороны клиентов, потребителей товаров и услуг.

Зампредседателя правительства региона также объявил победителя в одной из ключевых номинаций — "Сделано в Самарской области". Победу в этой категории, по результатам голосования горожан, одержала торговая марка молочной продукции "Пестравка". Предприятие развивается в регионе с 2002 г. и сегодня ассортимент включает в себя более 80 позиций: молочные и кисломолочные продукты, мороженое, сыры, а также продукты без содержания лактозы.

Всего в этом году за звание лучших боролись компании в 12 номинациях. Победителями второй "Народной премии 63.RU" стали:

"Сделано в Самарской области" — "Пестравка";

"Спортивный центр года" — "Ботек";

"Кофейня и кондитерская года" — "Белотурка";

"Инновационный бизнес года" — "БКК";

"Детский развлекательный центр года" — аттракцион-кафе "Три медведя";

"Ресторан года" — "Перчини";

"Образовательный центр года" — Happy Panda;

"Отдых года" — "Самарские термы";

"Стоматология года" — "Зубастик";

"Медицинский центр года" — "А2Мед";

"Автомобильный бизнес года" — "МАНГО Детейлинг";

"Бизнес года (выбор редакции)" — галерея "Виктория".

В время церемонии на сцену поднимались знаменитые уроженцы Самарской области: лидер группы "Братья Грим" Константин Бурдаев, актриса Роза Хайруллина, певица Юлия Мазунова, космонавт Сергей Авдеев, оперная дива Екатерина Лёхина, телеведущая Ольга Вашурина. Ведущим мероприятия стал актер Максим Лагашкин, который родился в Новокуйбышевске.

Организаторы подчеркивают, что премия стала эффективным инструментом коммуникации между бизнесом и обществом, позволяя компаниям не только заявить о себе, но и получить обратную связь от клиентов.

В 2026 г. голосование проходило на сайте 63.RU с обязательной авторизацией пользователей, что позволило избежать накруток и обеспечить прозрачность народного волеизъявления.