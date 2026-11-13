"КуйбышевАзот" поздравил 8 своих новых "крестников"

12 ноября в стенах Тольяттинского краеведческого музея было по-семейному уютно и тепло. В этот день здесь прошло ежегодное торжество в рамках городской благотворительной программы "Мой день рождения". Добрую традицию чествовать малышей, чей день рождения совпал с корпоративными именинами, с 2003 года ведет городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти". А с 2005 года его постоянным и верным партнером является ПАО "КуйбышевАзот".

Уже больше 20 лет одно из ведущих промышленных предприятий Тольятти поздравляет тех, кому посчастливилось родиться 23 августа, и кого на заводе искренне считают "крестниками". В общей сложности в "семье" КуАЗа родилось уже 395 детей. Восемь из них, 5 девочек и 3 мальчика, появились на свет нынешним летом, в год 60-летия предприятия. На руках у своих мам и пап они стали главными гостями прошедшего торжества.

Как отметила директор Тольяттинского краеведческого музея Наталья Ланкова, столь юных посетителей учреждению культуры приходится встречать впервые. "В жизни каждого человека нет ничего важнее появления ребенка, который дарит много радости, счастья, приятных забот и хлопот. И вдвойне приятно, когда в такой особенный момент ты получаешь поддержку не только от своих близких и друзей, но и от любимого предприятия", — подчеркнула Наталья Ланкова.

Компанию малышам составили старшие "крестники", родившиеся в 2021–2022 годах, которые пришли на праздник не только с родителями, но и с бабушками и дедушками. Со словами приветствия к гостям обратилась руководитель департамента социального обеспечения администрации г. о. Тольятти Екатерина Калинкина. "Более 20 лет городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти" дарит семьям особенный, по-настоящему теплый праздник. Эта добрая традиция стала важной частью социальной жизни города и ярким примером того, как бизнес и общество могут вместе творить добро. Особую благодарность выражаем партнерам фонда, в том числе "КуйбышевАзоту", который из года в год поддерживает акцию и искренне радует тольяттинские семьи. Пусть эти добрые дела возвращаются к вам сторицей, а в городе крепнет культура взаимопомощи и поддержки", — отметила Екатерина Калинкина.

Организаторы праздника постарались сделать все, чтобы этот день запомнился и детям, и взрослым. Особую атмосферу в зале создал вокально-хоровой ансамбль "Палитра", в исполнении которого прозвучали нежные композиции о маме. Кульминацией вечера стала церемония вручения памятных подарков от предприятия. Малышей и их родителей приветствовали директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот" Татьяна Герасименко и заместитель председателя профсоюзного комитета Константин Садыков.

"Мой день рождения" — очень трогательное мероприятие, которое проходит у нас из года в год. Хочется пожелать родителям здоровья, силы духа и терпения, ведь несмотря на то, что рождение ребенка — это огромная радость, это еще и большая ответственность — вырастить будущих граждан своей страны, своего города. И мы очень надеемся, что среди них обязательно будут те, кто совместно с "КуйбышевАзотом" продолжит реализовывать наши социальные программы и созидать на благо общества, в котором мы все живем", — отметила Татьяна Герасименко.

Предприятие не только радует "крестников" полезными подарками, но и традиционно оказывает их семьям финансовую поддержку.

"Я слышала, что в нашем городе есть спонсоры тех или иных мероприятий, но о программе "Мой день рождения" ничего не знала. Поэтому, когда врачи в роддоме сообщили, что моя дочь Алена стала "крестницей" предприятия "КуйбышевАзот", я сначала очень удивилась и даже не поверила. А уже потом, когда узнала все подробности, конечно, очень обрадовалась", — поделилась одна из гостей Татьяна Чудина.

Отметим, что до сих пор в семье Чудиных с одним из лидеров химической промышленности никто связан не был, и маленькая Алена стала первой. В силу своего возраста пока никакого интереса к этой науке она не проявляет, но если в будущем таковой появится, в семье его обещают поддержать.

"От всего трудового коллектива ПАО "КуйбышевАзот" мы поздравляем вас с рождением замечательных малышей. Пусть ваши детки растут здоровыми, радуют вас своими достижениями, и, возможно, в будущем, когда они будут избирать свой путь, кто-то из них выберет наше акционерное общество, будет трудиться с нами и станет нашими коллегами", — подчеркнул заместитель председателя профсоюзного комитета ПАО "КуйбышевАзот" Константин Садыков.

По завершении торжественной части для гостей была подготовлена познавательная программа. Малыши отправились приобщаться к азам химии в музейный центр "ЛабКлаб", а взрослых пригласили посмотреть экспозицию "КуйбышевАзот: 6:0 в пользу людей". Выставка открылась в сентябре и представляет уникальные артефакты, фотографии и исторические факты, чтобы показать многолетнюю социальную историю "КуйбышевАзота".