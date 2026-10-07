"Пятёрочка" при участии ПИМУ Минздрава создала "Школу питания для беременных"

Торговая сеть "Пятёрочка" (входит в X5) при участии ПИМУ Минздрава России запустила "Школу питания для беременных". Цель проекта - поддержка и содействие демографическому развитию семьи. Онлайн-проект бесплатно помогает будущим мамам составить сбалансированный рацион, научиться правильно выбирать продукты, снизить тревожность и получить проверенные ответы на вопросы о здоровье. В разработке программы участвовала команда ученых, практикующих врачей, психологов и нутрициологов.

Проект создан на стыке доказательной медицины и нутрициологии с опорой на концепцию метаболического программирования. Согласно исследованиям, рацион женщины в течение 270 дней беременности и первых 730 дней жизни малыша формирует его обмен веществ, иммунитет и снижает риски хронических заболеваний во взрослом возрасте. При этом авторы курса руководствуются "правилом кислородной маски" - заботясь о собственном самочувствии без жестких ограничений и лишнего стресса, женщина закладывает фундамент долгосрочного здоровья своего ребенка.

В период беременности вокруг темы еды возникает максимум противоречивых советов от окружения и из Интернета, что превращает ежедневный выбор продуктов в источник постоянной тревоги. "Школа питания для беременных" помогает перевести научные данные на язык повседневных решений, от чтения этикеток на упаковках и правил обработки продуктов до составления меню на каждый день.

Онлайн-платформа не предлагает универсального "идеального меню" или жестких запретов, а дает понятные ориентиры для сохранения хорошего самочувствия. На сайте представлены два основных блока:

образовательный курс из шести модулей ("Осознанное питание", "Сбалансированное питание", "Можно ли обойтись без БАДов", "Токсикоз, отвращение и необычные желания", "Вес во время беременности", "Покупка и хранение продуктов"). Раздел будет постепенно расширяться и обновляться.

умный поиск по базе знаний, который позволяет быстро получить ответ на точечный вопрос - например, что есть при токсикозе, можно ли беременным пить кофе или нужно ли исключать из рациона рыбу.

Экспертную поддержку инициативе оказал Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) - крупный научно-образовательный центр, известный своими разработками в области репродуктивного здоровья. Благодаря высокой экспертизе медучреждения и актуальности сведений сайт проекта может служить надежным подспорьем не только для будущих мам, но и для профильных специалистов - акушеров-гинекологов.

К "Школе питания для беременных" также присоединился бренд детского питания "Тема", который более 25 лет с заботой создает продукты для малышей, помогая мамам чувствовать уверенность на важных этапах взросления ребенка. Участие в инициативе позволяет бренду поддержать образовательное пространство, где женщины получают надежную опору в самом начале материнства, когда внимательное отношение к собственному здоровью становится первым проявлением заботы о будущем малыше.

Проект реализуется в рамках программы устойчивого развития "Пятёрочка с заботой". Обеспечивая женщинам комплексную информационную и психологическую поддержку во время вынашивания ребенка, инициатива направлена на заботу о материнстве, на укрепление института семьи и внесение практического вклада в здоровье будущих поколений. До конца декабря 2026 года онлайн-платформа работает в пилотном режиме и доступна пользователям во всех регионах России. По его результатам будет принято решение о расширении программы (в том числе по теме питания после родов и введения прикорма) и ее масштабировании в новом году.