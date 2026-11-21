В историческом центре Самары в режиме опытной эксплуатации с 23 ноября начнет работу система платных парковочных зон "Парковка63". В рамках первого этапа выделено и оборудовано 28 автопарковок в периметре улиц Максима Горького, Молодогвардейской и Волжского проспекта.

Центр организации дорожного движения Самары завершил установку и настройку специального оборудования, которое позволит отслеживать все 2000 мест на автопарковках в режиме реального времени. В программу внесено уже 140 водителей, оформивших льготы через МФЦ.

"Платные парковки — это реалии любого современного мегаполиса. Важно увеличить пропускную способность дорог в первую очередь в центре Самары и снизить количество нарушений правил остановки и стоянки на улицах. Мы провели большую работу перед запуском системы, она полностью завершена. Система оплаты протестирована и работает даже при ограничении интернет-связи. Понимаю, что жителям и гостям Самары понадобится время, чтобы привыкнуть. Так называемый тестовый период необходим для освоения и выбора удобной каждому формы оплаты парковки. Специалисты Центра организации дорожного движения готовы всех проконсультировать и помочь, а в МФЦ уже растет количество заявлений на оформление льгот. Работаем", — сказал глава города Самары Иван Носков.

На каждой автопарковке размещены информационные таблички с указанием стоимости парковки за 1 час (95 рублей) и способов бесконтактной оплаты. Напомним, первые 15 минут стоянки бесплатные, также плата не взимается с 20:00 до 08:00 в будни и круглосуточно в выходные и нерабочие праздничные дни. Предусмотрены месячный и годовой абонементы. Для самарских водителей будут доступны несколько способов оплаты платных парковок: через приложение RuParking, доступное для скачивания из AppStore, PlayMarket и RuStore (недоступно на iOS); через сайт parkovka63.ru; через приложение 2GIS, с помощью SMS на номер 7878 и через терминалы Сбербанка. В рамках первого этапа внедрения системы льготами на парковку могут воспользоваться многодетные семьи, Герои Советского Союза и Российской Федерации, участники и ветераны СВО и Великой Отечественной войны, люди с ОВЗ.

В настоящее время Департамент транспорта администрации города Самары прорабатывает введение на следующих этапах запуска системы платных парковочных зон "Парковка63" дополнительных абонементов и расширение льготных категорий граждан, в том числе для жителей микрорайонов, где система уже работает. Бесплатные парковочные места уже предусмотрены для мотоциклов и электромобилей (исключая гибриды), для транспортных средств инвалидов, на которых установлен опознавательный знак, для машин специальных служб, оборудованных спецсигналами.

"Нам важно, чтобы автомобилисты быстро освоили правила пользования приложениями. Интерфейс интуитивно понятен и идентичен уже действующим приложениям в других крупных городах. Уверен, у водителей, уже пользовавшихся услугой в других городах, не возникнет проблем. Мы запустили горячую линию, на нее еще до запуска системы обратилось более 400 человек. Всем разъясняем порядок оплаты, оформления льгот, специалисты обучены и готовы ответить и помочь всем автомобилистам", — рассказал директор МКУ "ЦОДД" города Самары Александр Моргун.

По вопросам работы системы платных парковочных зон "Парковка63" можно обратиться на горячую линию: 8 (846) 202-22-10 (по будням с 8:30 до 17:30).

Напомним, система платных парковочных зон "Парковка63" реализуется администрацией города Самары и МКУ "Центр организации дорожного движения" города Самары совместно с бизнес-группой Сбер2В, предоставляющей решение "Цифровое парковочное пространство".