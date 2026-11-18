Глава Самары Иван Носков выразил соболезнования родным и близким погибшей на пожаре 12-летней девочки - двухэтажный деревянный дом на улице Водников сгорел в ночь на 18 ноября. "Благодарю службы быстрого реагирования за оперативную работу. Пострадавшим предоставят жилье в маневренном фонде", - добавил он.

Сгоревший дом признали аварийным еще в 2016 году. Большую часть жилых помещений расселили, однако одна коммунальная квартира оставалась заселенной. Ее владельцы не согласились ни на предложенную денежную компенсацию, ни на переезд в другое жилье, сообщили в городской администрации.

Распоряжение о признании дома №70 на улице Водников аварийным и подлежащим сносу издали 14 сентября 2016 года. Всего в здании числилось семь жилых помещений: пять расселили, одно было свободным, а квартира №1 площадью 39,6 квадратного метра оставалась не расселенной.

В марте 2024 года администрация Самары решила изъять эту квартиру. В мае того же года всем десяти владельцам направили уведомления об оценке и проекты соглашений о выплате компенсации. Однако согласия на их заключение городские власти не получили.

Кроме того, собственникам предложили переехать в квартиру площадью 58,2 квадратного метра в Кировском районе Самары, на территории 18-го километра Московского шоссе. 23 января 2025 года они устно отказались от этого варианта.

Ситуацию с оформлением прав на жилье осложнила смерть трех совладельцев. Одна из них умерла в апреле 2023 года, еще двое - в январе и марте 2026-го. По имеющимся сведениям, наследственные дела открыты, но на момент предоставления информации никто из наследников в права собственности не вступил.

Напомним, по факту гибели ребенка в доме возбуждено уголовное дело.