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Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков: "При поддержке нацпроекта "Инфраструктура для жизни" 589 самарских семей смогли переехать в новые комфортные и безопасные квартиры"

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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9 ноября в рамках оперативного совещания под председательством главы города Самары Ивана Носкова департамент управления имуществом администрации городского округа Самара представил отчет о ходе подготовки муниципальных квартир к передаче жителям аварийного фонда. В 2026 году администрацией города Самары прошли процедуру приемки 410 квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Из аварийных домов уже расселены 152 семьи, 123 из которых предоставлены квартиры, а 29 семьям произведена выплата возмещения.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Одним из основных направлений работы администрации города Самары является расселение и снос аварийного жилья. При поддержке нацпроекта "Инфраструктура для жизни" 589 самарских семей за два года смогли переехать в новые комфортные и безопасные квартиры. Сохранение и увеличение объемов участия Самары в данном нацпроекте в перспективе позволит расселить большее число жителей аварийного фонда, а освободившиеся земельные участки сформировать для строительства социальных объектов, таких как школы, детские сады, поликлиники и другие, так необходимые городу с плотной жилой застройкой. Основная задача профильного департамента - подготовить все необходимые документы, чтобы еще 287 семей, которые стоят на очереди в этом году, получили квартиры к новогодним праздникам", - подчеркнул глава города Самары Иван Носков.

По поручению главы города Самары Ивана Носкова все жители перед оформлением документов смогут ознакомиться с новой квартирой в сопровождении сотрудника департамента управления имуществом городского округа Самара. Квартиры, равнозначные по общей площади ранее занимаемым, предоставляются в новостройках.

"В этом году мы полностью расселили 58 домов в центральной части города в Ленинском и Самарском районах, а также в Кировском, Октябрьском, Красноглинском и Промышленном районах. Эти аварийные строения теперь готовы к сносу. Напомню, дом считается расселенным только после того, как все жители фактически получили либо квартиры, либо денежные возмещения на их приобретение. Поскольку работа по оформлению жилья продолжается, количество расселенных домов к концу года еще возрастет. За два года городу удалось снести после расселения 78 аварийных зданий", - пояснила руководитель департамента управления имуществом администрации города Самары Маргарита Шерстнева.

В ходе приемки квартир комиссия департамента управления имуществом администрации городского округа Самара утвердила соответствие предоставляемого жилья нормативным требованиям к внешнему виду и функциональной готовности. Комиссия тщательно проверяла состояние отделки, инженерных систем и соответствие техническим условиям контракта. В каждой квартире имеется необходимый набор оборудования: сантехника, кухонные плиты.

Напомним, нацпроект "Инфраструктура для жизни" инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Он состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов, в том числе "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда", и государственных программ Российской Федерации.

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