Иван Носков: "Техника уже на дорогах, но главное испытание боем ещё впереди"

Глава Самары Иван Носков сообщил в своём канале МАХ о ходе подготовки города к зимнему периоду. По его словам, сегодня специалисты провели смотр дорожно-коммунальной техники, которую планируется задействовать в уборке от снега дорог, тротуаров и общественных пространств.

Всего к уборке готовы привлечь более 470 единиц спецмашин, в том числе "резервные силы" на случай обильных снегопадов. В "резерве" находятся 220 спецмашин, в основном это самосвалы, которые необходимы для вывоза снежных масс. В смотре приняли участие немногим более 100 машин, преимущественно принадлежащих муниципальным предприятиям.

"Мы видим, как техника работает на линиях уже сейчас, но главная проверка боем впереди. Наша задача — чтобы ни один двор, ни одна магистраль не оказались заблокированы после первого же снегопада. Для этого мы не только обновили парк, но и подготовили полигоны для складирования снега и сформировали дополнительные бригады", — заявил Иван Носков.

Из нововведений этого года — два автономных робота-уборщика БРО 2.1 и БРО 3.0, которые работают в Кировском районе. По информации специалистов, серьезных нареканий к их работе нет. Эффект от их работы проверят в течение зимы. В условиях консолидированного бюджета роботы-уборщики могут стать самым экономным вариантом для содержания общественных пространств.

На 100%-ю готовность к зиме город выйдет к 1 ноября. К этому сроку завершится поставка противогололедных материалов (более 30 тыс. тонн соли и пескосоляной смеси), будут подготовлены полигоны для складирования 400 тыс. тонн снега и окончательно сформированы бригады.