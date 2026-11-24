В 2026 году в Самаре в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети" продолжилось обновление образовательных учреждений и развитие дополнительного образования. В городе капитально отремонтировали и оснастили восемь зданий образовательных организаций, открыли новые программы для школьников и расширили возможности для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Национальный проект "Молодёжь и дети", инициированный Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, помогает создавать комфортные условия для обучения, развития и самореализации подрастающего поколения. Благодаря ему школы Самары оснащаем современным оборудованием, развиваем дополнительное образование и создаем условия для детей с разными возможностями здоровья. Важно, что нацпроект объединяет сразу несколько направлений работы — от ремонта образовательных учреждений до открытия новых программ по техническим и естественным наукам. В результате у самарских школьников становится больше возможностей получать знания, осваивать современные технологии и выбирать будущую профессию", — сказал глава города Самары Иван Носков.

В течение года было проведено 115 городских социально значимых мероприятий, в которых приняли участие более 100 тысяч школьников. Также разработаны новые программы по биотехнологиям, программированию, кибербезопасности и беспилотным авиационным системам. Сегодня более 57 тысяч школьников занимаются по инженерным, техническим и естественно-научным направлениям в профильных классах. По итогам года дополнительным образованием охвачено 99% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Благодаря нацпроекту "Молодёжь и дети" капитальный ремонт и оснащение проведены в школе № 36 (два здания), лицее "Созвездие" № 131, школах № 167 и № 70, а также в дошкольном отделении школы № 35. Кроме того, продолжается капитальный ремонт школы № 110. Работы ведутся по двухгодичному контракту общей стоимостью более 115,2 млн рублей.

"Мы последовательно обновляем образовательные учреждения и стараемся сделать их доступными для всех детей. В этом году пандусы установлены в детских садах № 400 и № 407, а также в лицее "Технический". Важно, чтобы каждый ребенок мог учиться, посещать кружки и секции, общаться со сверстниками и развивать свои способности. Поэтому мы уделяем внимание не только состоянию зданий, но и созданию условий для детей с разными возможностями здоровья. Образование должно быть доступным для каждого ребенка", — сказал председатель комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту городской Думы Самары Вячеслав Звягинцев.

Так, в центре детского творчества "Металлург" реализуются адаптированные дополнительные образовательные программы для детей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями, расстройствами аутистического спектра и задержкой психического развития. Для ребят организовано психолого-педагогическое сопровождение. Летом в центре "Авангард-Самара" прошла инклюзивная профильная смена "Мы разные — в этом наше богатство, мы вместе — в этом наша сила". Ее участниками стали 200 детей, в том числе 38 детей с инвалидностью и ОВЗ.

Напомним, в 2026 году в Самаре реализуются 11 национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. Шесть из них — "Инфраструктура для жизни", "Семья", "Молодёжь и дети", "Продолжительная и активная жизнь", "Эффективная и конкурентная экономика", "Туризм и гостеприимство" — реализуются при участии администрации города. Всего на мероприятия нацпроектов направлено 3,8 млрд рублей из бюджетов разного уровня.