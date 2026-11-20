В рамках формирования бюджета города Самары был проведен мониторинг муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города по заявительному принципу. С 1 января 2027 года в Самаре будут приостановлены 15 социальных выплат, которые дублируют полномочия вышестоящих органов власти, не относятся к полномочиям муниципалитета и носят временный характер.

"В ходе формирования бюджета на 2027 и плановый период 2028–2029 годов был проведен тщательный анализ его расходной части. В числе прочего были обнаружены дублирующие соцвыплаты, которые не относятся к полномочиям муниципалитета. Принято решение их приостановить. Самарцы продолжат получать аналогичные меры соцподдержки от Правительства Самарской области, а освободившиеся средства город перенаправит на те обязательства, которые по закону действительно возложены на муниципалитет", — пояснил глава города Самары Иван Носков.

Так, с 1 января 2027 года будет приостановлена выплата единовременного пособия одиннадцатиклассникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мера распространяется на детей, находящихся под опекой или в приемных семьях, и в течение 2026 года ею воспользовались только 34 человека. При этом аналогичную выплату продолжает предоставлять региональное правительство.

Помимо этого, с 2027 года будет приостановлено субсидирование общественных организаций инвалидов и ветеранов. Эти объединения продолжат получать поддержку за счет средств областного бюджета, что позволит им продолжать деятельность в полном объеме.

Отдельное решение принято по ежемесячной выплате на временное проживание по договорам соцнайма. Она вводилась в начале 2000-х годов, когда программа обеспечения квартирами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не работала в Самарской области в полном объеме. Из 18 граждан, которые воспользовались этой мерой поддержки, 7 получат от города постоянные квартиры уже до конца 2026 года, остальные стоят в очереди на следующий год.

"Нам удалось за последние два года значительно увеличить темпы предоставления квартир. Самарцы вместо временных соцвыплат получили 1363 квартиры. В следующем году темпы расселения аварийного фонда и приобретения квартир детям-сиротам планируем сохранить на прежнем высоком уровне", — отметил Иван Носков.

Напомним, по итогам мониторинга востребованности муниципальных услуг, которые администрация города предоставляет по заявительному принципу, с 1 января 2027 года будет остановлено оказание пяти социальных услуг. Помимо того, что эти услуги не являются обязательными для муниципалитета, они оказались практически не востребованы жителями. При этом все меры поддержки, закрепленные за органами местного самоуправления как обязательные, сохраняются в полном объеме.