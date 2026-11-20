В четверг, 19 ноября, в областном суде продолжилось рассмотрение обвинения Екатерины Тарховой в убийстве ее бабушки и деда - бывшего мэра Самары Виктора Тархова.
На заседании выслушали предполагаемую подельницу Тарховой - 80-летнюю жительницу Самары Таису Киселеву. Женщине вменяют в вину кражу в особо крупном размере - речь об автомобиле погибшей Натальи Тарховой. Своей вины Киселева категорически не признает.
В свободном рассказе Киселева в первую очередь описала свою роль в убийстве мужа, совершенном в конце 1990-х годов, за которое она отбыла трехлетний срок. Затем участникам процесса предоставили возможность задавать ей вопросы. И тут обвиняемая в убийстве родственников Екатерина Тархова получила возможность, вопрошая, в очередной раз поведать присутствующим, в том числе многочисленным журналистам, свою версию совершенного преступления и прочие обстоятельства жизни.
Она зачитала подготовленные на нескольких листах около сотни не относящихся к сути процесса вопросов ("А вам снится убитый вами муж?"), поток которых председательствующая была вынуждена прекратить, попросив перейти непосредственно к предъявленному обвинению.
Обвиняемая Киселева, предвидя вопросы Екатерины, изначально отказалась на них отвечать. Она заявила, что будет отвечать только на вопросы государственного обвинителя и судьи.
В ответах на вопросы прокурора женщина ни разу не сбилась, подтвердив показания ранее заслушанных свидетелей продажи тарховского кроссовера. На момент продажи авто она находилась в Грузии, и 1,5 млн за него, по словам покупателя Григория Гробера, он передал лично в руки обвиняемой Тарховой.
В связи с этим особенно странно прозвучал вопрос Тарховой к Киселевой: "А вам не было жалко моих умерших бабушки и деда, когда вы продавали их автомобиль?"
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон