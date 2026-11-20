В четверг, 19 ноября, в областном суде продолжилось рассмотрение обвинения Екатерины Тарховой в убийстве ее бабушки и деда - бывшего мэра Самары Виктора Тархова.

На заседании выслушали предполагаемую подельницу Тарховой - 80-летнюю жительницу Самары Таису Киселеву. Женщине вменяют в вину кражу в особо крупном размере - речь об автомобиле погибшей Натальи Тарховой. Своей вины Киселева категорически не признает.

В свободном рассказе Киселева в первую очередь описала свою роль в убийстве мужа, совершенном в конце 1990-х годов, за которое она отбыла трехлетний срок. Затем участникам процесса предоставили возможность задавать ей вопросы. И тут обвиняемая в убийстве родственников Екатерина Тархова получила возможность, вопрошая, в очередной раз поведать присутствующим, в том числе многочисленным журналистам, свою версию совершенного преступления и прочие обстоятельства жизни.

Она зачитала подготовленные на нескольких листах около сотни не относящихся к сути процесса вопросов ("А вам снится убитый вами муж?"), поток которых председательствующая была вынуждена прекратить, попросив перейти непосредственно к предъявленному обвинению.

Обвиняемая Киселева, предвидя вопросы Екатерины, изначально отказалась на них отвечать. Она заявила, что будет отвечать только на вопросы государственного обвинителя и судьи.

В ответах на вопросы прокурора женщина ни разу не сбилась, подтвердив показания ранее заслушанных свидетелей продажи тарховского кроссовера. На момент продажи авто она находилась в Грузии, и 1,5 млн за него, по словам покупателя Григория Гробера, он передал лично в руки обвиняемой Тарховой.

В связи с этим особенно странно прозвучал вопрос Тарховой к Киселевой: "А вам не было жалко моих умерших бабушки и деда, когда вы продавали их автомобиль?"