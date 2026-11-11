Пять жителей Новокуйбышевска признаны виновными в неправомерном обороте средств платежей

В Новокуйбышевске пять местных жителей признаны виновными в совершении 36-ти преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что с сентября 2024 г. по январь 2025 г. фигуранты, действуя организованной группой, подделывали платежные поручения, внося недостоверные сведения от имени владельцев банковских счетов о распоряжении денежными средствами в отсутствии их волеизъявления, а затем переводили денежные средства на банковские счета подконтрольных лиц.

Всего осужденными было неправомерно переведено около 4 млн рублей.

Приговором суда фигурантам назначено наказание в виде принудительных работ на срок от 2 лет до 2 лет 6 месяцев с удержанием от 10% до 15% из заработной платы осужденного в доход государства.