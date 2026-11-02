Экс-замминистра Майрамукаев настаивает на отложении взыскания 45 млн до возвращения с СВО

Асланбек Майрамукаев ранее выслушал три приговора суда. Теперь уже бывшего министра уличили в аферах при закупках медоборудования для больниц и взяточничестве.

Самарский облсуд должен рассмотреть апелляционную жалобу на решение Советского районного суда Самары от 28 августа 2026 года. Речь — об определении взыскания с Асланбека Майрамукаева уголовного штрафа в размере 45 млн рублей. Штраф этот был назначен как дополнительное наказание приговором Советского райсуда от 1 апреля 2026 года.

Напомним, Майрамукаев совершил мошенничество в период 2021-2024 гг. в составе организованной группы при закупках медоборудования для лечебных учреждений Самарской области. Кроме того, он использовал должностные полномочия, предоставляя незаконные конкурентные преимущества по заключению госконтрактов. 1 апреля 2026 г. суд путем частичного сложения наказаний назначил бывшему замминистра 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 45 млн рублей в доход государства, с лишением права занимать ряд должностей на шесть лет и шесть месяцев. Также в пользу минздрава Самарской области взыскано более 53 млн рублей.

Это был не первый приговор Майрамукаева. Ранее его приговорили к году и семи месяцам лишения свободы. Из-за частичного сложения с наказанием по прошлому приговору он должен был отбыть за решеткой девять лет и восемь месяцев. Осуждены тогда были и подельники бывшего замминистра: Бериеву назначили реальное лишение свободы на год и восемь месяцев, Дзансолову — полтора года, Ошуркову — полтора года. По данным гособвинения, с сентября по декабрь 2021 г. замминистра здравоохранения и еще несколько человек создали условия, при которых к закупкам медоборудования были допущены только две компании. Из-за фиктивных конкурсных процедур с аффилированными фирмами по завышенным ценам заключили два контракта на общую сумму более 34 млн рублей. Предположительно, ущерб превысил 9 млн руб., участники сговора поделили эти деньги между собой.

Еще раньше Майрамукаеву уже вынесли приговор по другому делу — о получении взятки. Суд решил, что в 2022 г. мужчина потребовал от директора ООО "ДМ-Групп" 15 млн руб. в виде "отката" за заключение договоров на поставку медицинского оборудования на общую сумму более 147 млн рублей.

Майрамукаева по этому делу приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Асланбек Майрамукаев занимал пост замминистра при прошлом составе правительства Самарской области, когда губернатором был Дмитрий Азаров. После третьего приговора Майрамукаев добился отправки его на СВО.

Уход Майрамукаева на СВО приведен в качестве довода его адвокатом в жалобе. В поданных суду материалах есть отсылка к закону ч. 7, 11 и 12 ст. 103 Федерального закона № 229-ФЗ и утверждение, что участие должника в боевых действиях является самостоятельным основанием для приостановления производства.

"В соответствии с положениями части 1 статьи 42 Федерального закона № 229-ФЗ исполнительное производство приостанавливается судом или судебным приставом-исполнителем до устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления исполнительного производства", — указано в числе прочего в аргументации жалобы.

Где конкретно проходит службу Майрамукаев, источники Волга Ньюс не пояснили, высказав мнение, что это может быть секретной информацией.

Интересно, что недавно суд взыскал 23 млн в смежной ситуации с фирмы, завысившей цены на медоборудования в ковид.