В Сызрани отправили под суд мужчину за годы насилия над дочерью

По имеющимся данным, мужчина насиловал свою дочь больше 10 лет. Обвиняемому вменили десятки преступлений.
Сызранский городской суд разбирается в уголовном деле местного жителя. Ему вменили около трех десятков насильственных действий сексуального характера (ст.132 УК РФ), пять эпизодов изнасилований (ст. 131 УК РФ), понуждение к действиям сексуального характера (ст.133 УК РФ) и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.156 УК РФ).
По данным источников, мужчина совершал действия сексуального характера в отношении своей дочери 2007 года рождения в период с 2014 по 2025 год. Расследованием занимались сотрудники СУ СКР по Самарской области, затем дело было передано в суд. Сейчас в происходившем разбирается судья Оксана Калмыкова.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...