В Сызрани отправили под суд мужчину за годы насилия над дочерью

По имеющимся данным, мужчина насиловал свою дочь больше 10 лет. Обвиняемому вменили десятки преступлений.

Сызранский городской суд разбирается в уголовном деле местного жителя. Ему вменили около трех десятков насильственных действий сексуального характера (ст.132 УК РФ), пять эпизодов изнасилований (ст. 131 УК РФ), понуждение к действиям сексуального характера (ст.133 УК РФ) и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.156 УК РФ).

По данным источников, мужчина совершал действия сексуального характера в отношении своей дочери 2007 года рождения в период с 2014 по 2025 год. Расследованием занимались сотрудники СУ СКР по Самарской области, затем дело было передано в суд. Сейчас в происходившем разбирается судья Оксана Калмыкова.