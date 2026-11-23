В суде Волжского района 16 ноября 2026 года прошли предварительные слушания по уголовному делу двух предполагаемых организаторов громкого ЧП с загрязнением российской нефти в магистральном трубопроводе "Дружба", произошедшего семь с половиной лет назад. Самих фигурантов Романа Трушева и Романа Ружечко в зале суда нет — они скрылись в недружественных странах еще на этапе первых задержаний по громкому делу и пока для российского законодательства недосягаемы. Скорее всего, их и посадят заочно, предполагает "Самарское обозрение".

Громкий скандал международного уровня с загрязнением экспортируемой из России нефти в трубопроводе "Дружба" разразился в апреле 2019 года. Замеры показали, что на белорусском участке трубопровода "Самара-Унеча" содержание органических хлоридов превышало предельно допустимые показатели в 20 раз. Затем встал Мозырский НПЗ — не выдержало оборудование, и остановилась прокачка российской нефти в европейские страны. Поиски виновных привели в Самарскую область.

В ЧП обвинили компанию "Самаратранснефть-Терминал", входившую в холдинг "Петронефть". Это юрлицо, собственником которого до 2018 года был бенефициар холдинга Роман Трушев, позже уехавший за границу, являлось оператором Николаевского НПЗ в Волжском районе Самарской области.

Другим виновником инцидента назвали фирму Светланы Балабай "Нефтеперевалка", которая выкупила узел слива и компаундирования нефти (УСиКН) "Самара-Унеча". Именно там произошел вброс загрязненной нефти. Фактическим собственником "Нефтеперевалки" называют бизнесмена Романа Ружечко, женатого на сестре Балабай.

В итоге Трушев и Ружечко скрылись за границей. Фигурантами уголовного дела, кроме Светланы Балабай, стали два замгендиректора "Нефтеперевалки" — Владимир Жоголев (по транспортным операциям) и Рустам Хуснутдинов (по технологическим операциям), замдиректора компании "Магистраль" Сергей Баландин и группа сотрудников компании "Транснефть", обвиненных в получении взяток. Среди них, в частности, был начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино" Роман Гладков. Большую часть коррумпированных сотрудников "Транснефти" ранее осудили особым порядком.

Потерпевшая сторона — компания "Транснефть" — заявила по делу ущерб в $15 с каждой тонны загрязненной нефти, а всего такой нефти, в версии следствия, было 5 млн тонн. Общая сумма гражданского иска составила порядка 21 млрд рублей.

Процесс по делу о "грязной" нефти стартовал в суде Волжского района в конце февраля 2023 года. Его фигурантами стали Светлана Балабай, Владимир Жоголев, Рустам Хуснутдинов и Роман Гладков. Довольно скоро судья Валентина Сабанова вернула дело на доследование. Это было связано с тем, что "досудебник" Сергей Баландин, которого судили отдельно от остальных, начал отказываться от показаний.

Кроме того, Сербия выдала России еще одного обвиняемого — Евгения Елисеева. Елисеев был начальником узла слива и компаундирования в Николаевке, через который шла грязная нефть.

В конце декабря 2023 года громкое дело вернулось в суд Волжского района на повторное рассмотрение. В деле добавились два новых фигуранта — Елисеев и Баландин. Материалы были распределены судье Юлии Артемовой. В конце августа 2025 года процесс вышел на этап судебных прений, во время которых представитель стороны гособвинения запросил серьезные сроки всем фигурантам. В частности, Светлане Балабай — 13 лет лишения свободы, Гладкову и Баландину — по 20 лет, Жоголеву — 18 лет, Елисееву — 12 лет. Кроме того, подсудимым решили вменить колоссальные суммы причиненного ущерба — более 500 млн рублей от хищения нефти и 32 млрд рублей от ее порчи.

В октябре 2025 года Волжский райсуд огласил приговор по громкому делу. Светлана Балабай получила 9 лет колонии общего режима, Сергей Баландин и Владимир Жоголев проведут за решеткой по 16 лет. Роман Гладков осужден к 15 годам колонии, Евгений Елисеев — к 10 годам. Рустам Хуснутдинов, который давал признательные показания и сотрудничал со следствием, отделался принудительными работами на срок 3 года 4 месяца.

Защита фигурантов оспорила приговор в порядке апелляции. Материалы поступили в Самарский областной суд летом 2026 года, в октябре 2026-го приговор был незначительно изменен.

Пока шел пересмотр дела основной группы фигурантов, в суд Волжского района, который находится в Самаре, поступило уголовное дело в отношении двух "заочников" — скрывшихся за границей 56-летнего Романа Трушева и 49-летнего Романа Ружечко. Обоим вменена часть 2 статьи 167 УК РФ (умышленная порча имущества с причинением тяжких последствий), санкция которой — до 5 лет лишения свободы. Также топ-менеджеров обвинили по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), по этой статье им угрожает до 10 лет лишения свободы. В обвинении Романа Ружечко есть часть 4 статьи 215.3 (приведение в негодность магистрального трубопровода, совершенное в составе организованной группы), санкция которой — до 6 лет колонии.

Кроме того, Роман Трушев обвинен в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ), данный состав относится к особо тяжким и подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Другими организаторами ОПС ранее суд признал Сергея Баландина и Владимира Жоголева. В обвинении Романа Ружечко — часть 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием служебного положения), санкция которой также до 20 лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела распределили судье Волжского райсуда Александре Челаевой. В минувший понедельник, 16 ноября 2026 года, прошло предварительное слушание по делу, следующее заседание состоится в среду, 25 ноября 2026 года.

Интересы подсудимых, отсутствующих в суде, представляют адвокаты Алла Полянская и Александр Поротиков. Гражданских истцов и потерпевших представляют юристы Наталья Бутырева, Людмила Воронкова, Александр Минчановский, Тимур Хутов.

С учетом уже состоявшегося по громкому делу приговора оправдание Трушева и Ружечко выглядит не очень реальным. В то же время и отправить их за решетку непросто, с учетом отсутствия подсудимых в границах РФ. Однако ничто не мешает правоохранительной системе наложить взыскание по гигантскому гражданскому иску потерпевших на имущество подсудимых и их родственников в Российской Федерации. Такие прецеденты уже есть. Так, еще до вынесения приговора двум другим "заочникам", топ-менеджерам обанкротившегося банка АВБ Николаю Тарану и Елене Казымовой, следствие наложило арест на имущество фигурантов и их родственников стоимостью более 1 млрд рублей.