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Суды Происшествия

Бизнесмен Михаил Дудин не смог обжаловать арест за участие в ОПГ

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд рассмотрел жалобу Михаила Дудина на его заочный арест. Сообщается, что жалобу не удовлетворили, расследование дела продолжается.

Напомним, 21 октября Самарский районный суд Самары заочно арестовал предпринимателя Михаила Дудина, обвиняемого по ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Организация или участие в преступном сообществе"). Обвинение заочно Дудину предъявили сотрудники Следственного комитета через его адвоката в рамках уголовного дела в отношении ОПГ "Сиротинские".

Группировке вменяют в вину убийства, бандитизм и создание преступного сообщества (ст. 105, 209, 210 УК РФ).

Михаил Дудин когда-то работал в администрации президента, а в последнее время был предпринимателем. Например, он являлся учредителем компании "Принцип права", а в соучредителях значится бывший сотрудник УФСБ по Самарской области Павел Селезнев. Последний также проходит по делу группировки "Сиротинские", и недавно суд отказал ему в прекращении заочного ареста. Кроме того, согласно открытым источникам, Дудин являлся совладельцем ООО "Ютек", "Ютек-НН", УК "ВолгаБытСервис", "РегионИнвест", гендиректором ООО "Алекс-Консалт".

Ранее сообщалось, что предполагаемый лидер группировки "Сиротинские" Игорь Сиротенко известен в криминальном мире как "Сирота". Он объявлен в розыск и заочно арестован.

Известно, что еще несколько жалоб на следствие Дудин подал в Самарский районный суд — они отображаются в картотеке.

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