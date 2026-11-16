Бизнесмен Михаил Дудин не смог обжаловать арест за участие в ОПГ

Самарский областной суд рассмотрел жалобу Михаила Дудина на его заочный арест. Сообщается, что жалобу не удовлетворили, расследование дела продолжается.
Напомним, 21 октября Самарский районный суд Самары заочно арестовал предпринимателя Михаила Дудина, обвиняемого по ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Организация или участие в преступном сообществе"). Обвинение заочно Дудину предъявили сотрудники Следственного комитета через его адвоката в рамках уголовного дела в отношении ОПГ "Сиротинские".
Группировке вменяют в вину убийства, бандитизм и создание преступного сообщества (ст. 105, 209, 210 УК РФ).
Михаил Дудин когда-то работал в администрации президента, а в последнее время был предпринимателем. Например, он являлся учредителем компании "Принцип права", а в соучредителях значится бывший сотрудник УФСБ по Самарской области Павел Селезнев. Последний также проходит по делу группировки "Сиротинские", и недавно суд отказал ему в прекращении заочного ареста. Кроме того, согласно открытым источникам, Дудин являлся совладельцем ООО "Ютек", "Ютек-НН", УК "ВолгаБытСервис", "РегионИнвест", гендиректором ООО "Алекс-Консалт".
Ранее сообщалось, что предполагаемый лидер группировки "Сиротинские" Игорь Сиротенко известен в криминальном мире как "Сирота". Он объявлен в розыск и заочно арестован.
Известно, что еще несколько жалоб на следствие Дудин подал в Самарский районный суд — они отображаются в картотеке.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон