"Союзмультфильм" судился с жителем Самарской области из-за нарушения авторских прав

Чапаевский городской суд Самарской области вынес решение по иску АО "Киностудия "Союзмультфильм" и ООО "Союзмультфильм" к местному жителю.

1 ноября 2025 г. обнаружилось, что мужчина продавал контрафактный товар, на котором было изображение персонажей "Волк" и "Заяц" из популярного мультфильма, право использования которых принадлежит ООО "Союзмультфильм". При этом правообладатель не давал согласия на их использование.

В итоге суд за нарушение исключительных прав взыскал с ответчика по 20 тыс. руб. в пользу АО "Киностудия "Союзмультфильм" и ООО "Союзмультфильм".