Шопинг с чужой карты: жительница Новокуйбышевска поплатилась за покупки с утерянной карты

Гражданка 29 августа обнаружила утерянную банковскую карту с бесконтактной оплатой во дворе дома на ул. Расковой и использовала ее, чтобы купить товары, так как ПИН‑код для операций не требовался, сообщает Самарский облсуд.

Женщина расплачивалась найденной картой в магазинах, аптеке и круглосуточном киоске. В итоге со счета незнакомого ей владельца карты было списано 11 694,61 рубля.

Подсудимая признала вину, раскаялась и полностью возместила ущерб. Суд учел ее раскаяние, отсутствие судимостей, наличие работы, проблемы со здоровьем и то, что она помогает матери, и назначил штраф в размере 10 000 руб. в доход государства.