Шопинг с чужой карты: жительница Новокуйбышевска поплатилась за покупки с утерянной карты

Гражданка 29 августа обнаружила утерянную банковскую карту с бесконтактной оплатой во дворе дома на ул. Расковой и использовала ее, чтобы купить товары, так как ПИН‑код для операций не требовался, сообщает Самарский облсуд.
Женщина расплачивалась найденной картой в магазинах, аптеке и круглосуточном киоске. В итоге со счета незнакомого ей владельца карты было списано 11 694,61 рубля.
Подсудимая признала вину, раскаялась и полностью возместила ущерб. Суд учел ее раскаяние, отсутствие судимостей, наличие работы, проблемы со здоровьем и то, что она помогает матери, и назначил штраф в размере 10 000 руб. в доход государства.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон