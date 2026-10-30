Авито Реклама и Авито Подработка составили портрет исполнителя

Зумеры — наиболее активные участники рынка временной занятости: среди россиян 18–24 лет 71% мужчин и 62% женщин подрабатывают сейчас или подрабатывали за последний год. Такие результаты показало исследование Авито Подработки и Авито Рекламы среди 10 000 россиян.

В целом по России наиболее активно в подработку вовлечены молодые мужчины: среди опрошенных в возрасте 18–24 лет 71% подрабатывают сейчас или подрабатывали за последний год. Среди них наиболее распространено среднее или среднее специальное образование (45%). Самый популярный диапазон желаемого дохода от подработки — 30 001–60 000 руб/мес (35%), а ведущая сфера занятости — складская логистика: приемка, сортировка, разгрузка и погрузка товаров (27%).

Среди женщин в подработку вовлечены также молодые девушки 18–24 лет: 62% опрошенных в этой возрастной группе подрабатывают сейчас или подрабатывали за последний год. Среди них наиболее распространено среднее или среднее специальное образование (49%). Самый популярный диапазон желаемого дохода от подработки — 30 001–60 000 руб/мес (39%), а ведущие сферы занятости — сборка и комплектация заказов и выполнение задач в торговом зале (по 25% соответственно).

В целом по Самаре опыт подработки знаком более чем половине опрошенных жителей города: 31% подрабатывают сейчас, еще 22% — подрабатывали в течение последнего года. Подработку выбирают жители Самары с разным уровнем образования. Среди тех, кто подрабатывает сейчас или подрабатывал за последний год, 58% имеют высшее образование, еще 39% — среднее или среднее специальное образование, а 3% — что сейчас являются студентами.

Что касается финансовых ожиданий, чаще всего респонденты хотели бы получать от подработки до 30 000 руб/мес — этот диапазон выбрали 42%. Еще 14% рассчитывают на сумму от 30 001 до 60 000 руб/мес, 22% — от 60 001 до 100 000 руб/мес, а 11% — более 100 000 руб/мес. При этом средний желаемый доход составил 52 777 руб/мес.

Промоакции и мероприятия вошли в число самых распространенных направлений подработки: раздачу листовок, консультации на промостойках, дегустации и помощь на мероприятиях отметили 21% респондентов. Доставкой пешей, вело- или автодоставкой заказов по городу подрабатывают или подрабатывали за последний год 19% участников. Далее следуют сборка и комплектация заказов и склад и логистика (по 18%), помощь в кафе и ресторанах (16%), занятость в торговом зале (12%). Еще 18% указали другие сферы подработки.

"Портрет исполнителя выходит за рамки привычного образа студента на подработке: здесь представлены люди с разным образованием и подготовкой. Для бизнес-заказчиков это возможность привлекать более широкий круг участников, оценивая прежде всего готовность выполнять конкретные задачи. Чтобы этой возможностью воспользоваться, важно понятно объяснять содержание заданий и обозначать необходимые навыки. Такой подход помогает людям попробовать новое направление, даже если их образование связано с другой сферой", — комментирует Алексей Панюков, директор по развитию бизнеса сервиса "Авито Подработка".

Онлайн-реклама влияет на выбор предложений о подработке или привлекает внимание 72% жителей Самары, которые подрабатывают сейчас или подрабатывали за последний год. Для 22% рекламные предложения становятся одним из главных факторов выбора, еще 21% учитывают их, но окончательное решение принимают по другим параметрам, а 29% обращают внимание на рекламу время от времени.

Среди площадок, где эти респонденты чаще всего замечают релевантную рекламу с предложениями о подработке, больше половины (58%) называют площадки электронной коммерции. Далее идут поисковые системы (44%) и сервисы коротких вертикальных видео (30%). Соцсети отметили 28%, видеоплатформы — 27%, а телевидение — 18%.

"Диджитал-реклама сегодня выступает главным связующим звеном между бизнесом и исполнителями на рынке временной занятости. Современный человек хочет находить подработку так же легко, быстро и нативно, как он выбирает товары или контент в интернете. Для работодателей это открывает огромные возможности, но и ставит задачу — присутствовать на тех площадках, где аудитория максимально вовлечена", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.