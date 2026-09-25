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Занятость Экономическая политика

Авито Работа стала генеральным партнёром HR-премии "В кадре"

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито Работа выступила генеральным партнером HR-премии "В кадре". Ее цель — поддержать современные практики в сфере управления персоналом, которые помогают привлекать, удерживать и развивать таланты. Организатор премии — правительство Москвы.

Авито Работа развивает инструменты, которые позволяют искать специалистов, в том числе рабочих профессий, обрабатывать отклики, заниматься массовым подбором и взаимодействовать с внештатными сотрудниками. В свою очередь, HR-премия "В кадре" объединяет организации госсектора со всей России.

Именно поэтому сотрудничество с Авито Работой позволяет конкурсу вывести профессиональный диалог на новый уровень: поговорить о рынке труда на языке реальных практик, которые работают во всех сферах. Это возможность обмениваться опытом, находить решения для эффективного подбора и создавать условия, в которых таланты хотят расти и оставаться надолго.

"Для нас партнерство с правительством Москвы и поддержка HR-премии "В кадре" — это возможность усилить профессиональный диалог о том, как меняется рынок труда. По данным летнего опроса Авито Работы, 18% молодых специалистов в возрасте 18–24 лет намерены оставаться в текущей компании минимум пять лет, а еще 19% готовы рассмотреть интересные предложения, даже если сейчас их все устраивает. Это говорит о том, что рынок остается динамичным, а молодые люди открыты к новым возможностям. При этом для удержания молодых сотрудников работодателям важно не только предлагать достойный доход, но и создавать комфортные условия: 21% молодых специалистов ценят хорошие отношения в коллективе, 15% — интересные рабочие задачи, а 14% — возможность карьерного роста внутри компании и удобное расположение офиса. Именно поэтому премия "В кадре" так важна — она помогает выявлять и распространять лучшие практики работы с персоналом, которые учитывают эти новые запросы", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Уже завершилась работа экспертной комиссии второго сезона премии. Участники представили HR-решения в трех категориях — "Федерация", "Регион" и "Столица". Посмотреть полный список финалистов можно на сайте конкурса.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет в Москве в октябре.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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