Авито Работа стала генеральным партнёром HR-премии "В кадре"

Авито Работа выступила генеральным партнером HR-премии "В кадре". Ее цель — поддержать современные практики в сфере управления персоналом, которые помогают привлекать, удерживать и развивать таланты. Организатор премии — правительство Москвы.

Авито Работа развивает инструменты, которые позволяют искать специалистов, в том числе рабочих профессий, обрабатывать отклики, заниматься массовым подбором и взаимодействовать с внештатными сотрудниками. В свою очередь, HR-премия "В кадре" объединяет организации госсектора со всей России.

Именно поэтому сотрудничество с Авито Работой позволяет конкурсу вывести профессиональный диалог на новый уровень: поговорить о рынке труда на языке реальных практик, которые работают во всех сферах. Это возможность обмениваться опытом, находить решения для эффективного подбора и создавать условия, в которых таланты хотят расти и оставаться надолго.

"Для нас партнерство с правительством Москвы и поддержка HR-премии "В кадре" — это возможность усилить профессиональный диалог о том, как меняется рынок труда. По данным летнего опроса Авито Работы, 18% молодых специалистов в возрасте 18–24 лет намерены оставаться в текущей компании минимум пять лет, а еще 19% готовы рассмотреть интересные предложения, даже если сейчас их все устраивает. Это говорит о том, что рынок остается динамичным, а молодые люди открыты к новым возможностям. При этом для удержания молодых сотрудников работодателям важно не только предлагать достойный доход, но и создавать комфортные условия: 21% молодых специалистов ценят хорошие отношения в коллективе, 15% — интересные рабочие задачи, а 14% — возможность карьерного роста внутри компании и удобное расположение офиса. Именно поэтому премия "В кадре" так важна — она помогает выявлять и распространять лучшие практики работы с персоналом, которые учитывают эти новые запросы", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Уже завершилась работа экспертной комиссии второго сезона премии. Участники представили HR-решения в трех категориях — "Федерация", "Регион" и "Столица". Посмотреть полный список финалистов можно на сайте конкурса.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет в Москве в октябре.