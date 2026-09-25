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Работа и Кадры Общество

Мастер-классы по рабочим профессиям пройдут в Тольятти в преддверии федерального этапа конкурса профмастерства

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1-2 октября в Самаре пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Второй старт" для ветеранов специальной военной операции. Он проводится в рамках нацпроекта "Кадры".

Фото: Минтруд Самарской области

В преддверии конкурса, 29 и 30 сентября в Тольятти пройдут мастер-классы по рабочим профессиям.

Эта уникальная возможность попробовать себя в разных специальностях будет интересна и детям, и взрослым. На площадках посетителей ждут: мастер-классы от лучших специалистов, живое общение и практика, возможность найти дело по душе.

Сварщик покажет, как создавать изделия из металла, а специалист по эксплуатации беспилотных систем — как управлять беспилотником в виртуальной реальности и наяву. Повар научит готовить ароматную соль и авторский чай, расписывать пряники. Токарь, механизатор, агроном, ландшафтный дизайнер — все поделятся секретами профессионального мастерства.

Всего — более 20 мастер-классов.

"По опыту прошлого года могу сказать, что самые активные посетители таких мастер-классов — это наше подрастающее поколение, — рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Ребята пробовали себя в профессиях, о которых никогда даже не задумывались. Это очень важно для будущего выбора профессии".

Мастер-классы пройдут по адресу: г. Тольятти, ул. Победы, 7. Время проведения: с 9.30 до 16.30.

 

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