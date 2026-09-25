В Самаре около Автовокзала установили кнопки вызова зеленого сигнала светофора

В Самаре на светофоре, расположенном на Московском шоссе в районе остановки "Автовокзал Центральный", установлены кнопки вызова зеленого сигнала светофора. Об этом сообщает региональный минтранс.

Два устройства — по одному с каждой стороны перехода - смонтированы на опорах слева от пешеходного перехода. Зеленый сигнал для пешеходов включается после нажатия кнопки.

"Это решение реализовано в целях оптимизации дорожного движения. Пешеходная фаза не будет включаться при отсутствии пешеходов, что позволяет сократить неоправданные простои транспортных средств. Водители быстрее проезжают этот участок, а пешеходы получают зеленый свет ровно тогда, когда он им нужен", - пояснили в минтрансе.

Аналогичные устройства были установлены месяц назад на пересечении ул. Ново-Садовая и ул. Челюскинцев. В ведомстве отметили, что практика показала эффективность такого подхода — пропускная способность заметно выросла, а время ожидания зеленого сигнала для пешеходов сократилось.