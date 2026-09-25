В Самаре около Автовокзала установили кнопки вызова зеленого сигнала светофора

В Самаре на светофоре, расположенном на Московском шоссе в районе остановки "Автовокзал Центральный", установлены кнопки вызова зеленого сигнала светофора. Об этом сообщает региональный минтранс.
Два устройства — по одному с каждой стороны перехода - смонтированы на опорах слева от пешеходного перехода. Зеленый сигнал для пешеходов включается после нажатия кнопки.
"Это решение реализовано в целях оптимизации дорожного движения. Пешеходная фаза не будет включаться при отсутствии пешеходов, что позволяет сократить неоправданные простои транспортных средств. Водители быстрее проезжают этот участок, а пешеходы получают зеленый свет ровно тогда, когда он им нужен", - пояснили в минтрансе.
Аналогичные устройства были установлены месяц назад на пересечении ул. Ново-Садовая и ул. Челюскинцев. В ведомстве отметили, что практика показала эффективность такого подхода — пропускная способность заметно выросла, а время ожидания зеленого сигнала для пешеходов сократилось.
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Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...