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Общество

В СОУНБ состоится творческая встреча с авторами сборника "У каждого война СВОя"

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 30 сентября, в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча с поэтами и писателями, чьи произведения вошли в сборник "У каждого война СВОя". Презентация приурочена ко Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Фото: пресс-служба СОУНБ

В книгу вошли произведения более 20 писателей и поэтов — ветеранов СВО, бойцов, отдавших жизнь за Родину, матерей погибших воинов. Авторы сборника пообщаются с посетителями мероприятия, расскажут им о своём творчестве и ответят на вопросы.

В этот же день, 30 сентября, в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча "Время собирать кирпичи". Известный краевед, экскурсовод и коллекционер Марина Шлыкова представит мини-экспозицию кирпичей с клеймами заводов дореволюционной Самары. Марина Петровна увлекается коллекционированием исторических кирпичей с сохранившимся клеймом завода-производителя и собрала уже около 50 экспонатов, каждый из которых хранит частичку дореволюционной эпохи. Часть из них смогут увидеть участники встречи, краевед подробно расскажет о своей коллекции, представит презентацию и ответит на вопросы слушателей.

Кроме того, на 30 сентября в 18:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке запланирована лекция "Проникновенно-творческое погружение в прошлое Самарской губернии с терапией творческим самовыражением М. Е. Бурно". Участники научатся находить гармонию между своим внутренним миром и окружающим благодаря известной научной методике. Просветительская лекция приурочена к 175-летию Самарской губернии. Перед гостями выступит врач-психиатр, которая предложит им уникальный синтез историко-культурного краеведения и глубинной клинической психотерапии.

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