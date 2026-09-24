В СОУНБ состоится творческая встреча с авторами сборника "У каждого война СВОя"

В среду, 30 сентября, в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча с поэтами и писателями, чьи произведения вошли в сборник "У каждого война СВОя". Презентация приурочена ко Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
В книгу вошли произведения более 20 писателей и поэтов — ветеранов СВО, бойцов, отдавших жизнь за Родину, матерей погибших воинов. Авторы сборника пообщаются с посетителями мероприятия, расскажут им о своём творчестве и ответят на вопросы.
В этот же день, 30 сентября, в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча "Время собирать кирпичи". Известный краевед, экскурсовод и коллекционер Марина Шлыкова представит мини-экспозицию кирпичей с клеймами заводов дореволюционной Самары. Марина Петровна увлекается коллекционированием исторических кирпичей с сохранившимся клеймом завода-производителя и собрала уже около 50 экспонатов, каждый из которых хранит частичку дореволюционной эпохи. Часть из них смогут увидеть участники встречи, краевед подробно расскажет о своей коллекции, представит презентацию и ответит на вопросы слушателей.
Кроме того, на 30 сентября в 18:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке запланирована лекция "Проникновенно-творческое погружение в прошлое Самарской губернии с терапией творческим самовыражением М. Е. Бурно". Участники научатся находить гармонию между своим внутренним миром и окружающим благодаря известной научной методике. Просветительская лекция приурочена к 175-летию Самарской губернии. Перед гостями выступит врач-психиатр, которая предложит им уникальный синтез историко-культурного краеведения и глубинной клинической психотерапии.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...