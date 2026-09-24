Самарские школьники могут заработать до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ на нормативах ТехноГТО

В Самарской области стартует осенне-зимняя сессия сдачи на золотые значки очных нормативов технологической грамотности ТехноГТО, который является частью Национальной технологической олимпиады (НТО) и реализуется Кружковым движением НТИ совместно с Президентской платформой "Россия — страна возможностей".
Участники смогут продемонстрировать свои знания на очных площадках проекта и заработать награды, которые позволяют получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы.
В Самарской области очные нормативы на золотые значки смогут принимать площадки ТехноГТО, открытые в пяти образовательных организациях региона:
• Дом научной коллаборации имени Н. Н. Семенова Института дополнительного образования Самарского государственного технический университета, Самара;
• Тольяттинский государственный университет, Тольятти;
• Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "Производство", Тольятти;
• Лицей № 67, Тольятти;
• филиал Самарского государственного технического университета в Сызрани.
Участники сдадут нормативы "Цифровое моделирование и производство", "Применение беспилотников", "Цифровая навигация", "Искусственный интеллект", "Блогинг" и др. Каждая площадка самостоятельно определяет график проведения мероприятий с сентября по декабрь 2026 года.
Всего сдачи нормативов смогут провести более 170 площадок ТехноГТО в 62 регионах, которые получили это право по результатам конкурсного отбора.
"Комплекс ТехноГТО — это не только возможность оценить свои знания. Сдача нормативов открывает участникам прямой путь к серьезным преимуществам. Школьники, участвующие в НТО, могут получить дополнительные баллы в отборочном туре олимпиады за каждый пройденный онлайн-норматив, приблизив себя к финалу самых масштабных в России командных инженерных соревнований. А будущие абитуриенты с золотыми значками претендуют на весомые бонусы в вузах — до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. Приглашаю всех присоединиться к движению технологически грамотных граждан и сдавать нормативы онлайн и очно", — подчеркнул генеральный директор Президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.
Для допуска к очному этапу участникам необходимо на сайте technogto.kruzhok.org успешно сдать не менее пяти онлайн-нормативов из 13 существующих, продемонстрировав широкий кругозор в разных технологических сферах: от кибербезопасности и искусственного интеллекта до беспилотных авиасистем, электроники и космических технологий.
После этого в личном кабинете участника открывается запись на очную сдачу, где предстоит выполнить практические задания и подтвердить свои знания. Золотой значок ТехноГТО присуждается за два успешно пройденных очных норматива по любым направлениям.
"Более 400 участников в 42 регионах России заработали золотые значки ТехноГТО в прошлом учебном году, и первым абитуриентам награды уже помогли получить дополнительные баллы к ЕГЭ летом при поступлении в вузы. Следующая осенне-зимняя сессия пройдет еще масштабнее, площадки активно запускают серию очных сдач и одновременно готовятся к торжественному вручению золотых значков их обладателям. Эти церемонии станут отличной мотивацией и покажут будущим участникам, что победителем в ТехноГТО может стать каждый, кто стремится развиваться и расширять свои знания", — отметил проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета НТО, лидер Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов.
На сегодняшний день участники ТехноГТО сдали уже более 180 тысяч нормативов в онлайн-формате. Впервые масштабные очные сессии проходили осенью и весной 2025/2026 учебного года. Награды, заработанные весной 2026 г., будут вручены на специальных церемониях в рамках осенне-зимней сессии.
ТехноГТО — это комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности и готовности ответственно использовать технологии для решения задач в повседневной жизни. Задания приближены к реальным жизненным ситуациям: от настройки безопасного интернета до работы с нейросетями, навигационными приложениями и ведения социальных сетей. Комплекс нормативов технологической грамотности включен в Приказ Министерства просвещения РФ об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов — это позволяет вузам начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ за золотой значок ТехноГТО. Данные о победителях передаются в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР "Талант и успех").
Комплекс ТехноГТО является частью Национальной технологической олимпиады (НТО) и реализуется Кружковым движением НТИ совместно с Президентской платформой "Россия — страна возможностей" в рамках национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке Движения Первых и НИУ ВШЭ.
Президентская платформа "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет платформы "Россия — страна возможностей" возглавляет Президент РФ Владимир Путин.
Платформа работает уже 8 лет, и за это время она объединила более 25 млн участников из 89 регионов России и 150 стран мира. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества. Сегодня на платформе представлены проекты и конкурсы для людей разных возрастов и интересов — от школьников до опытных управленцев, для профильных специалистов и рабочих профессий, представителей кадрового резерва и тех, кто только планирует туда попасть.
В рамках деятельности Президентской платформы "Россия — страна возможностей" создана Мастерская управления "Сенеж". Обучение в ней проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает центром консолидации обучения управленческого состава трех ключевых сфер: государства, бизнеса и общества. На территории Мастерской проводятся всероссийские образовательные и молодежные мероприятия, в том числе Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов".
На базе ведущих вузов страны Президентская платформа развивает Центры компетенций, в которых студенты проходят диагностику надпрофессиональных навыков и получают инструменты для их развития. Молодые специалисты, прошедшие оценку универсальных компетенций, могут подтвердить свои навыки на крупнейшей российской платформе онлайн-рекрутинга Headhunter.
Офисы платформы "Россия — страна возможностей" работают в Донецкой и Луганской народных республиках. В них оборудованы лектории для просветительских мероприятий, информационные центры, а также зоны совместной работы, предоставляющие жителям Донбасса и Новороссии дополнительные возможности для личностного и профессионального развития.
Национальная технологическая олимпиада проводится при координации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Президентской платформой "Россия — страна возможностей" в рамках национального проекта "Молодежь и дети", при поддержке Движения Первых, Агентства стратегических инициатив и АНО "Платформа НТИ". Проектный офис олимпиады развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Кружкового движения НТИ.