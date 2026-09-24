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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Т2 Карта" заработала во всех регионах

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Т2, российский оператор мобильной связи, масштабировал "Т2 Карту" на все регионы присутствия компании. "Т2 Карта" — это первый платежный продукт оператора, который позволяет совершать повседневные покупки и транзакции, а также получать кешбэк бонусными рублями по ставке до 13% годовых.

Фото: Shutterstock/ автор Sergii Kozii

В сентябре Т2 запустил собственный платежный инструмент с виртуальной картой МИР — "Т2 Карту". На начальном этапе решение запустили на 11 регионов присутствия компании, сегодня "Т2 Карта" стала доступна всем клиентам оператора. Держатели получают возможность оплачивать услуги мобильной связи со скидкой 30%, а также осуществлять переводы средств в любые банки через Систему быстрых платежей. Техническим партнером продукта стала финтех-компания Paygine.

Т2 также предлагает программу лояльности к "Т2 Карте" в виде кешбэка бонусными рублями по ставке до 13% годовых. Бонус конвертируется в обычные рубли, его можно использовать для реальных трат как в Т2, так и за контуром оператора.

Оформить карту могут исключительно абоненты Т2 — совершеннолетние резиденты РФ, по одной карте на одного клиента. Предельные суммы для хранения средств, а также лимиты на операции по покупкам и переводам зависят от уровня идентификации пользователя.

Елизавета Гусева, директор по развитию финансовых и инновационных сервисов Т2:

"Мы поэтапно трансформируемся из классического телеком-оператора в полноценного финансового партнера для наших клиентов. Сегодня Т2 готов представить абонентам диджитальную карту и кошелек с возможностью хранения средств и получения процентов на остаток. В "Т2 Карте" объединены связь и финансы — при оплате тарифа с новой карты клиент получает скидку 30% на связь".

Кирилл Радченко, генеральный директор финтех-компании Paygine:

"Масштабирование с 11 регионов на всю абонентскую базу — главный экзамен для платежной инфраструктуры, и продукт его прошел. Мы изначально строили решение так, чтобы нагрузка федерального оператора не требовала перестройки на каждом этапе роста. Для рынка это хороший сигнал: небанковской компании не нужно становиться банком, чтобы запустить финансовый продукт на десятки миллионов клиентов, достаточно взять банковскую инфраструктуру как сервис (BaaS)".

Гид потребителя

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Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

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За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

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