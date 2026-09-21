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ИТ Транспорт и связь

ИТ-холдинг Т1: оптимизация доставки топлива на АЗС – одна из ключевых задач для ТЭК

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По экспертной оценке ИТ-холдинга Т1 логистика и управление транспортом входят в тройку наиболее динамично развивающихся типов процессов нефтегазовых предприятий по внедрению решений с применением искусственного интеллекта.

Внедрение ИИ в нефтегазовом секторе на текущем этапе направлено преимущественно на внутреннюю трансформацию. По данным исследования Т1, наибольший результат отмечается в росте эффективности бизнес-процессов (67%) и производства (53%), что свидетельствует о приоритете задач по оптимизации сложных технологических цепочек и снижению операционных издержек над маркетинговыми стратегиями.

Ускоренная ИИ-зация вызвана тем, что компании ищут способ оптимизировать доставку топлива на АЗС в условиях постоянно меняющейся логистики и дефицита кадров. К таким выводам пришли эксперты ИТ-холдинга Т1 на основании результатов, полученных по данным интерактивных сценариев на стенде ИТ-холдинга Т1 в рамках XI Промышленно-энергетического форума TNF-2026, в том числе с помощью Т1 Орсима — решения для оптимального распределения топлива от НПЗ до АЗС.

Мощный суверенный решатель формирует графики "последней мили" движения нефтепродуктов с учетом всех доступных параметров и ограничений. Математическая модель принимает во внимание временные окна доставки топлива, гетерогенный парк бензовозов, географическую распределенность нефтебаз и другие отраслевые ограничения. Еще один функциональный модуль Т1 Орсима позволяет нефтегазовым компаниям планировать работу большого числа выездных бригад в двух режимах — равномерная загрузка сотрудников или минимальное число задействованных экипажей для высвобождения ресурсов на аварийные заявки.

По оценке Т1, пилотный опыт применения ИТ-решения с применением ИИ может показать сокращение совокупных затрат компаний ТЭК на логистику до 8% и до 80% снижение времени на ручное планирование маршрутов.

"ИИ показывает эффективность в тех задачах, которые невозможно качественно решить вручную или с помощью стандартных ERP-системам. Мы разработали сложный математический комплекс, позволяющий быстро находить оптимум в задачах высокой размерности и большого количества ограничений. На сегодняшний день это единственное полностью импортозамещенное решение такого класса в России, так как решатель не содержит Open Source-компонентов. Кроме того, оно легко встраивается в любой ИТ-ландшафт и не требует дообучения персонала", — подчеркивает Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1).

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