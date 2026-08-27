Собянин: "Цифровые решения Москвы помогают развивать города по всей России"

Столица делится с регионами опытом цифровизации городского управления и предоставляет доступ к современным сервисам в здравоохранении, образовании, бизнесе, туризме и других сферах.

О внедрении московских цифровых решений в регионах в своем канале в мессенджере MAX рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин.

Сегодня опыт столицы по цифровизации востребован в десятках регионов России — от Калининградской области до Дальнего Востока. Субъекты могут подключаться к ряду московских сервисов без дополнительных затрат на разработку и создание собственной цифровой инфраструктуры. Некоторые из этих решений стали основой для федеральных проектов.

Одним из самых востребованных сервисов стала платформа "МосМедИИ". С 2024 года она предоставляет врачам доступ к 18 ИИ-сервисам для анализа лучевых исследований. К платформе подключились 75 регионов страны, более 2 тыс. медицинских организаций, в том числе Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова и Кубанский государственный медицинский университет.

Сервисы "Московской электронной школы" уже работают в Калужской, Московской и Тюменской областях, республиках Татарстан и Дагестан, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. С первой четверти нового учебного года они станут доступны школам республик Башкортостан и Карелия, Вологодской, Мурманской и Тверской областей.

Цифровой туристический сервис Russpass объединяет свыше 70 тыс. предложений из 85 регионов России. С помощью искусственного интеллекта пользователи могут получать рекомендации и формировать индивидуальные маршруты путешествий.

Портал поставщиков, предназначенный для закупок малого объема, объединяет более 410 тыс. поставщиков со всей страны и свыше 60 тыс. заказчиков из 47 регионов России.

Самарская область — в числе активных регионов Поволжья по использованию "Мос.Хаба". Программисты региона обращаются к платформе для совместной работы, "Мос.Хаб" помогает ИТ-командам создавать и сопровождать программный код, вести техническую документацию и управлять задачами. С 2023 года к ней присоединились свыше 30 тыс. разработчиков, а пользователями платформы стали специалисты более чем из 80 регионов России.

Решение "Мос.Облако", которое используется для бюджетного планирования, бухгалтерского учета, управления имуществом и кадровых процессов, внедрено в Нижегородской и Ленинградской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

Со столичной системой видеонаблюдения интегрировано более 160 тыс. камер в Московской области, Санкт-Петербурге и еще 59 регионах страны. Система помогает оперативнее выявлять нарушения и контролировать работы в строительстве, торговле, землепользовании и других сферах городского хозяйства.

Платформа Московского инновационного кластера i.moscow объединяет технологических предпринимателей со всей России. С 2019 года ее посетили свыше 14 млн пользователей из 89 регионов. Разработчики могут находить партнеров и заказчиков, тестировать свои решения на городских площадках, участвовать в образовательных и деловых мероприятиях.

"Ежегодно мы проводим больше 50 встреч с регионами по вопросам цифровизации. Столица предоставляет им доступ к лучшим практикам, в том числе в здравоохранении, образовании, бизнесе и туризме", — отметил Сергей Собянин.