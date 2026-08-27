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В Самарской области руководитель коммерческой организации не выплатил 120 млн руб. налогов С дроппера взыскали 300 тыс. рублей, которые самарская пенсионерка передала мошенникам Полиция разыскивает двух парней, ограбивших "Пятерочку" в Тольятти Курьер из Самары попался на продаже ЛСД В Самарской области 15-летняя девочка передала лже-полицейским 9 млн рублей из родительского сейфа

Преступления Происшествия

В Самарской области руководитель коммерческой организации не выплатил 120 млн руб. налогов

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бенефициара организации, специализирующейся на переработке лома черных и цветных металлов. Он подозревается в совершении преступления предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в период с 2021 по 2023 гг. подозреваемый уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 120 млн руб. путем предоставления в налоговый орган деклараций с включенными заведомо ложными сведениями по фиктивным сделкам о закупке лома металлов.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.

Ранее в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере и неправомерного оборота средств платежей, совершенного организованной группой. В связи с тем, что мужчина скрылся от следствия, ему было заочно предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений.

По данным следствия, обвиняемый легализовал денежные средства, приобретенные в результате уклонения от уплаты налогов, путем приобретения недвижимого имущества на общую сумму около 50 млн рублей. Он же организовал изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств контрагентам по фиктивным сделкам.

Фигурант объявлен в международный розыск, по ходатайству следователя судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Благодаря принятым следствием мерам фигурант уголовных дел возместил ущерб на сумму более 100 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела изъята налоговая и учредительная документация организации, назначены необходимые судебные экспертизы.

В настоящее время продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

 

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