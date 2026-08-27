В Самарской области руководитель коммерческой организации не выплатил 120 млн руб. налогов

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бенефициара организации, специализирующейся на переработке лома черных и цветных металлов. Он подозревается в совершении преступления предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в период с 2021 по 2023 гг. подозреваемый уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 120 млн руб. путем предоставления в налоговый орган деклараций с включенными заведомо ложными сведениями по фиктивным сделкам о закупке лома металлов.
Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.
Ранее в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере и неправомерного оборота средств платежей, совершенного организованной группой. В связи с тем, что мужчина скрылся от следствия, ему было заочно предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений.
По данным следствия, обвиняемый легализовал денежные средства, приобретенные в результате уклонения от уплаты налогов, путем приобретения недвижимого имущества на общую сумму около 50 млн рублей. Он же организовал изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств контрагентам по фиктивным сделкам.
Фигурант объявлен в международный розыск, по ходатайству следователя судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Благодаря принятым следствием мерам фигурант уголовных дел возместил ущерб на сумму более 100 млн рублей.
В ходе расследования уголовного дела изъята налоговая и учредительная документация организации, назначены необходимые судебные экспертизы.
В настоящее время продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках